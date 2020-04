Z jedné strany mají výhled na kvetoucí park Šibeník, z druhé strany na kolony parkujících aut, která během necelé jedné generace zabrala pod okny většinu zanedbaného prostranství. Obyvatelé mostecké ulice Václava Talicha žijí na rozhraní dvou různých světů a čekají, až město začne poměry na té horší straně alespoň trochu zlepšovat.

„Chtělo by to tu zklidnit a zkultivovat, ale nerada bych přišla o některé zelené plochy,“ říká před domem 56letá Dana, když po silnici přecpané auty prosviští úzkou mezerou děti na koloběžce. Vlevo od nich auta parkují na rozpadlých zatravňovacích tvárnicích a vyjetých kolejích v hlíně.

„Věčně je to bahnité a podemleté. Ale problém taky je, že auta zabírají místo popelářům. Aut neustále přibývá, ale místa jsou furt stejný. V tom je potíž,“ povzdechne si Dana. Riziko vidí v tom, že u nepřehledné silnice je škola, kterou nelze přemístit. „Děti musejí chodit mezi auty, i když někteří řidiči tu jezdí jako blázni,“ dodává.

Statistiky nejsou příznivé. V roce 2015 připadlo na tisíc Mostečanů 408 aut, ale v roce 2030 jich má být 482, což je nárůst o 18 procent. V ulicích se má do deseti let podle odhadu objevit až 5 tisíc nových vozidel. „V letech 2009 až 2016 došlo v Mostě ke zvýšení automobilizace o přibližně 11 procent,“ uvedli před časem výzkumníci, kteří pomáhali městu s koncepcí dopravy. Jednou z možných změn jsou úpravy nejvíce zatížených ulic, kde se už parkuje chaoticky nebo nelegálně.

Odpoledne nezaparkujete

„Tady je to zapotřebí, je to tu v dezolátním stavu. Každý rok se tady zalátá jen pár děr a to je všechno,“ zlobí se v Talichovce 46letý Miroslav. Patnáct let je svědkem zhoršování stavu ulice, kde úroveň parkování klesla na nulu. „Odpoledne není šance zaparkovat. Když jsem se sem nastěhoval, tak takové potíže nebyly. Teď je to tu ale šílené. Některé rodiny mají kromě svých aut i podnikové vozy,“ vysvětluje. Doufá, že záměr radnice rekonstruovat celou, více než 400 metrů dlouhou ulici zastaví úpadek prostranství.

„Je to tam strašné,“ připustil primátor Jan Paparega. Plánovaná přestavba se má zvládnout ještě letos. „Vždy se snažíme, aby zakázky plánované v rámci městského rozpočtu byly realizované v daný rok a neposouvaly se na další období,“ uvedl primátor.

Stavební úřad vydal povolení k rekonstrukci komunikací v Talichovce před Velikonocemi. V pondělí 20. dubna radnice oznámila výběr dodavatele. Ulici zmodernizuje firma Herkul, která vyhrála zakázku s cenou 10 milionů korun. Druhý uchazeč byl o třetinu dražší. Město tak ušetří necelých 7 milionů, protože předpokládalo vyšší náklady.

Ulice bude mít po úpravě 205 parkovacích míst, nové veřejné osvětlení, chodníky, dopravní značení a stanoviště pro další polopodzemní kontejnery. Počítá se s kácením asi 14 stromů, které nahradí nová výsadba. Smlouva s vítězem soutěže by se mohla uzavřít v květnu a práce by měly trvat nejvýše pět měsíců.

Stání pro auta budou v ulici podélná a kolmá, z asfaltu nebo betonové vegetační dlažby, a napojí se na vylepšenou silnici. Nové chodníky budou z betonové dlažby. Hlučné práce na staveništi nebudou možné od 21 do 7 hodin. Stavaři musejí při rozkopání ulice postupovat opatrně, protože pod zemí jsou například velmi důležité elektronické sítě. Během veder by měli stavební plochy skrápět, aby neobtěžovali zvýšenou prašností místní obyvatele. Ti musejí strpět omezení pěšího pohybu i průjezdu. Rekonstruovat se bude po etapách.