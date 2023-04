Podívejte, jak se uklízí Krušnohoří: Dobrovolníci se vydali do hor i údolí

/FOTO/ Do akce Ukliďme Česko se v sobotu 1. dubna zapojily první skupiny dobrovolníků. Nehledě na sychravé počasí, vypravily se do Bezručova údolí i do horského areálu Lesná, který se rozkládá mezi okresy Chomutov a Most.

Dobrovolníci uklízeli Bezručovo údolí i horský areál Lesná. | Foto: Deník/Miroslav Rada