Šachty na Mostecku lákají lidi jako zoo. Místo slonů vidí obří stroje

/FOTO/ Michael Hale z Nevady v USA ještě před covidem navštívil Mostecko a využil nevšední příležitost pro turisty. Podíval se do uhelných dolů. „Byl to jedinečný zážitek. Dostali jsme se do blízkosti strojů a poznali, jak fungují. Také jsme viděli rekultivovanou krajinu po ukončení těžby. Přál bych si, aby to vidělo víc lidí,“ popsal své dojmy mladý Američan. Na webových stránkách Uhelného safari lze najít mnoho podobných záznamů od návštěvníků. A mnozí se chtějí vrátit. „Za šest let mi dorostou vnoučata a budu moct přijet i s nimi. Dycky Most,“ uvedl Petr Neumann z Liberce.

Uhelné safari na Mostecku. | Foto: Deník, se svolením uhelnesafari.cz/Sev.en Energy Group

Povrchové šachty v okolí Mostu a Litvínova nejsou barokní zámky ani zoologické zahrady, a přesto je chce spousta lidí stále poznávat. Potvrdily to i letošní exkurze do míst, kam je jinak vstup zakázán. Uhelné safari, což jsou speciální prohlídky dolů a rekultivovaného území, začaly v květnu a skončily 30. září. Rezervační systém se otevřel třikrát a všechna místa byla opět okamžitě zamluvena. Na jaře 2023 nabídne organizátor další termíny. „O Uhelné safari je veliký zájem. Jezdí k nám lidé nejen z celé republiky, ale také ze zahraničí,“ sdělila Eva Maříková ze skupiny Sev.en Energy. Tento vlastník dolů a pořadatel neobvyklých exkurzí letos organizoval také mimořádné prohlídky všech provozů pro rodiny svých zaměstnanců, aby děti či manželky horníků věděly, kde jejich živitelé pracují. Uhelné safari s dopravou v terénních autech je nejpropracovanějším projektem montánního turismu v regionu. Poprvé se otevřelo v roce 2009 a od té doby se ho účastnilo skoro 30 tisíc lidí. V roce 2022 zahrnulo celkem 85 exkurzí pro veřejnost a návštěvnost byla téměř 1 500 osob. Unikátní technologie. Nová výrobna v Záluží stála přes 800 milionů korun Během roku energetická skupina připravuje rovněž několik exkurzí do svých elektráren. „I o tyto programy je zájem, i když počet lidí, kteří se vzhledem k provozu elektráren mohou zúčastnit, je mnohem nižší,“ uvedla Maříková. Kromě tradičních okruhů po těžebních lokalitách ČSA a Vršany byly letos v nabídce Uhelného safari nové rekultivační trasy s ukázkami obnovy krajiny po těžbě. Do nabídky exkurzí se vrátilo Babysafari určené pro rodiny s dětmi od šesti let, které si mohly prohlédnout v důlní oblasti rýpadlo a poté exponáty v nedalekém Podkrušnohorském technickém muzeu. Safari se zároveň rozšířilo o další doprovodné aktivity, o cyklotrasu a vyhlídkové lety v helikoptéře. Nejen za uhlím Z velkých průmyslových podniků na Mostecku umožňuje prohlídky na objednávku, ale v omezenějším režimu kvůli bezpečnosti, také chemička ORLEN Unipetrol v Záluží. „Po covidu jsme mohli obnovit exkurze, které jsme dělali pro žáky a studenty vysokých, středních a základních škol,“ sdělil mluvčí chemičky Pavel Kaidl. Ročně se protočí v závodu kolem tisícovky mladých hostů, které v dohodnutých termínech vozí po areálu mikrobus s průvodcem. Ten ukazuje nejen celý podnik a principy fungování rafinérské a petrochemické výroby, ale zavádí návštěvníky i do tréninkových a vzdělávacích center, aby věděli, kde se dá v chemičce studovat za pomocí nejmodernějších technologií, jako je třeba virtuální realita. Na hosty mimo běžnou dobu pro veřejnost jsou zvyklí v mosteckém divadle, které sídlí v jedné z architektonicky nejhodnotnějších budov v severozápadních Čechách. Exkurze v zákulisí s průvodcem si mohou objednat například školy či domovy pro seniory. „Prohlídky děláme většinou v průběhu dopoledne a chodí k nám i školky. Zájem o to je, protože děti vidí nezvyklé prostředí. Populární jsou dílny, zkušebna či fundus s kostýmy,“ řekla asistentka jednatele divadla Lenka Krestová. Významnou mosteckou budovu pro dramatické umění lze poznat trochu jinak při tradiční Noci divadel. Letos se bude konat 19. listopadu, kdy herci na komorní scéně uvedou představení s názvem Jak se dělá divadlo. Poté bude následovat komponovaný pořad, který se teď ještě připravuje. Uhelné safari

Jedná se o zpoplatněné exkurze po šachtách a rekultivacích na Mostecku. Internetová rezervace míst se otevírá obvykle v dubnu, červnu a srpnu, vždy první den v měsíci v 8 hodin ráno.

Účast se nedoporučuje těhotným ženám a některé trasy nejsou vhodné pro děti do 12 let. Psi na safari nemůžou. Focení a filmování je povoleno po celou dobu exkurze.

Trasy Vršany či ČSA zaberou skoro pět hodin. Doprava je terénním vozidlem s maximální kapacitou 18 lidí. Cena je 350 Kč pro dospělého, děti od 12 do 18 let platí 150 Kč. Povinné jsou ochranné přílby. Z terénního vozidla se nesmí vystupovat bez pokynu průvodce.

