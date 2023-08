Radnice neposkytla spolku Most Pride 1. náměstí pro duhový festival. Pořadatelé našli azyl u soukromého obchodního domu.

Most Pride v centru Mostu v sobotu 20. srpna. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Komunita leseb, gayů, bisexuálů, transgender osob a lidí s dalšími sexuálními a genderovými identitami (LGBTQ+) se sejde v Mostě na druhém ročníku volně přístupného festivalu Most Pride. K Prioru mají v sobotu 19. srpna dorazit na tuto ojedinělou kulturní a osvětovou akci stovky lidí, včetně umělců, aktivistů a odborníků na lidská práva. Návštěvníky čekají například koncerty, přednášky a workshopy. Součástí regionálního festivalu bude opět duhový průvod městem. Akci pořádá místní spolek Most Pride, který chce navázat na loňský úspěšný ročník a opět nabídnout bezpečný prostor pro setkání.

Podle předsedkyně spolku Karolíny Nodesové je Most Pride společensky důležitou kulturně-vzdělávací akcí, která je vhodná pro všechny věkové kategorie a která se snaží bořit předsudky vůči LGBTQ+ lidem. „Naše akce je jedinečná v tom, že má komunitní a nekomerční ráz. Uskutečnit se může především díky jednotlivým lidem, kteří se nás rozhodli finančně i jinak podpořit. Stejně jako první ročník se i ten letošní bohužel uskuteční bez podpory vedení města Mostu,“ uvedla Nodesová.

První Most Pride překvapil vyšší návštěvností. Za rok má být znovu

Spolek žádal o prostor na 1. náměstí, ale radnice mu nevyhověla. „Město projednalo žádost spolku o zábor veřejného prostranství a tuto žádost neschválilo. Shledalo prostor 1. náměstí pro akci nevhodný a doporučilo změnu lokality. Tuto možnost spolek využil,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Letošní ročník festivalu Most Pride bude proto u obchodního domu Prior a část programu uvnitř této soukromé budovy. Festivalový tým připravil řadu novinek a na základě ohlasů z minulého roku se snaží nabídnout atraktivnější náplň. „Návštěvníci se tak mohou těšit rovnou na dvě stage, v rámci nichž se uskuteční diskusní panely o aktuálních LGBTQ+ tématech, několik koncertů, drag show, básnické čtení a mnoho dalšího,“ upřesnil místopředseda spolku Most Pride Adam Malý.

Přijet by měli například právník a bývalý delegát české mládeže v OSN Kryštof Stupka, zakladatelka youtubového kanálu V Tranzu Lenka Králová, publicistka Tereza Vlčková nebo hudebník Jakub Strouhal s elektro projektem Wheel Cherry. Pozvaní mladí básníci přečtou na festivalu verše, které napsali v reakci na loňskou vraždu dvou queer lidí před bratislavským klubem Tepláreň.

Rodiče nevědí, že jsem jela na Most Pride... Mladí z LGBT+ sní o lepším světě

Podle Nodesové je nesmírně důležité budování bezpečného prostoru pro LGBTQ+ osoby nejen ve velkých městech, ale i v jednotlivých regionech.„Queer lidem to dává možnost cítit se dobře ve své vlastní kůži v místě jejich bydliště a navazovat nová, nesmírně cenná přátelství.

Program Most Pride

* Průvod se začne řadit v sobotu 19. srpna v 11.45 hodin u vchodu do obchodního domu Prior. Někteří lidé stejně jako loni zřejmě přijdou s transparenty či duhovými doplňky. U Prioru bude navíc stánek s věcmi od Queershopu.

* Průvod vyrazí ve 12 hodin na 1. náměstí a pak se vrátí k Prioru, kde bude ve 12.30 hodin oficiální zahájení na hlavním pódiu před obchodním domem. Program se bude konat i uvnitř Prioru a v chill zóně, kde bude zázemí pro setkávání. Ve venkovním prostoru před Priorem budou umístěny stánky neziskových organizací a iniciativ, jako je třeba Trans*parent, Amnesty International nebo Jsme fér. Podrobnosti jsou na oficiálním webu mostpride.cz.

Přínosné je to i pro širokou veřejnost. Ta má možnost se dozvědět více o životě queer lidí i o specifických překážkách, se kterými se setkávají. A právě to je hlavním poselstvím našeho festivalu – chceme lidi spojovat a vytvářet pro ně prostor, kde se všichni bez rozdílu mohou cítit dobře a bezpečně,“ upozornila předsedkyně spolku.

Most Pride byl založen studentskou iniciativou mosteckých rodaček a rodáků v roce 2022 jako první severočeský Pride. Bezpečnost je podle pořadatelů i během letošního Most Pride na prvním místě a bude zajištěna také při průvodu. „Na akci budeme dohlížet,“ potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Rozsah a detaily bezpečnostních opatření, do kterého se mají zapojit i strážníci, se dohodnou na společné schůzce před akcí.

Přestože spolek očekává bezproblémový průběh díky policejnímu monitoringu, v průvodu bude mít organizační tým a pro jistotu najal několik „sekuriťáků“. Pořadatelé i letos účastníky festivalu předem nabádají, aby se nenechali vyprovokovat případnými narušiteli akce a nereagovali na nadávky či nevhodná gesta. Pomáhat budou i proškolení dobrovolníci v růžových vestách s nápisem Most Pride. Na akci bude také právní poradna In IUSTITIA, která účastníkům pomůže v případě předsudečného násilí.

První Most Pride se konal v roce 2022

V centru města u divadla za deště v sobotu 20. srpna 2022, trval celkem devět hodin a zúčastnilo se ho několik set lidí z různých krajů. Převažovala mladá generace od 15 do 30 let, která podpořila snahy o osvětu a aktivismus leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob. V zahajovacím duhovém průvodu, který obešel obchodní dům Central, aktivisté tehdy podpořili práva sexuálních menšin. Kvůli obavám z napadání účastníků organizátoři zajistili ochranku a na 1. náměstí dohlížela na klid policie s antikonfliktním týmem. Neděly se žádné výtržnosti, až na pár urážek či pokusů narušit akci.

Zdroj: Martin Vokurka

O prvním festivalu se diskutovalo na sociálních sítích, kde někteří lidé účastníky Most Pride kritizovali za exhibicionismus. Odpůrcům hlavně vadilo, že lesby, gayové a trans lidi své problémy řeší na veřejnosti. Na festivalu přitom zaznělo, že nejde o sexualitu, ale o lidskoprávní tematiku a osvětu zlepšující třeba soužití v rodinách. I proto se program zabýval také dospívající LGBT+ mládeží, která to podle organizátorů nemá v životě jednoduché.

Pořadatelé Most Pride sháněli finance na druhý ročník i prostřednictvím sbírky na dárcovské platformě donio.cz. Tento projekt našel dostatek podporovatelů, kteří poskytli 66 755 korun, přičemž cíl byl 50 tisíc korun.

Spolek Most Pride

Vznikl v listopadu 2022 za účelem podpory, propagace a prosazování tolerantní občanské společnosti, sdružování LGBTQ+ osob a jejich podpory, upozorňování na diskriminaci queer osob a vytváření bezpečného prostředí pro queer osoby a jejich podporovatele/podporovatelky v severních Čechách.

Činnost spolku spočívá v pořádání kulturních, společenských, informačních a edukativních akcí na podporu LGBTQ+ osob. Dále v realizaci vzdělávacích aktivit, spolupráci s institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci ze zemí EU i dalších zemí, propagaci, popularizaci a medializaci účelu a činnosti spolku a činnosti jeho členů/členek.