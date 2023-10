FOTO, VIDEO: U Mostu má vzniknout další továrna se stovkami pracovních míst

Do průmyslové zóny Joseph u Mostu míří nový investor. Německá firma Imorada chce od města koupit za 17 milionů korun pětihektarový pozemek pro výstavbu strojírny napojené na obalový průmysl. Městská rada doporučí zastupitelstvu, aby záměr prodeje území schválilo. Společnost chce do zóny vstoupit v roce 2024 a za několik let vytvořit až 300 pracovních míst. Deníku to řekl náměstek primátora Vladimír Zahradníček.

Zóna Joseph u Mostu. | Video: Deník/Martin Vokurka