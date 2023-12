Město Most prodá za 20 milionů korun volné pozemky v průmyslové zóně Joseph německé společnosti Imorada. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Firma hodlá v zóně postavit továrnu na výrobu strojů pro balení a zaměstnat až 200 lidí. Schválená transakce se týká padesáti tisíc metrů čtverečních. Zóna vybudovaná městem Most leží u obce Havraň v jižní části okresu u silnice na Žatec.

Nový investor je součástí skupiny MSK, která má pobočky v USA, Maďarsku, Francii a Číně. Firma v zóně Mostu plánuje výstavbu výrobních hal, kanceláří, skladu oceli a parkoviště pro 200 osobních aut. Vyplývá to z dokumentace mosteckého zastupitelstva. „Vznikne také vývojové středisko, které bude sloužit i k testování produktů zákazníků. Kanceláře, zejména technických inženýrů a IT specialistů, budou vybaveny nejmodernějším hardwarem a softwarem,“ stojí ve spise. Investor se smluvně zaváže, že nejprve zaměstná 50 lidí. V prvních třech letech se bude počet pracovníků pohybovat do 200.

Záměr doprovází řada podmínek. Investor ještě musí získat stavební povolení a stanovisko EIA.

