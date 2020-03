Stavební činnost neustává ani ve stavu nouze kvůli koronaviru. U nemocnice v Mostě pokračuje rekonstrukce silničního mostu.

Rekonstrukce mostu u nemocnice v Mostě | Foto: Deník/Martin Vokurka

Investici za 61 milionů korun hradí město. Most je zavřený od loňského podzimu a omezení platí až do druhého pololetí 2020. Doprava k nemocnici je možná pouze jedním směrem, a to ulicemi Slovenského národního povstání (SNP) a Svážná. Autobusová zastávka u nemocnice je u parkoviště před nemocnicí.