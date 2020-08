Podle vodohospodářů zařízení dožilo a vodovod v délce přes 670 metrů se zrekonstruuje. Jedná se o plánovanou investiční akci. Vodovod s 32 přípojkami se při modernizaci odstaví a vymění. Zásobování domů pitnou vodou zajistí provizorní povrchový vodovod.

Stavba začala v červnu předáním staveniště. „Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech,“ sdělil Jiří Hladík ze Severočeské vodárenské společnosti. Práce by měly trvat do letošního 2. prosince. Společnost hodlá v tomto roce investovat v okrese Most do vodohospodářské infrastruktury téměř sto milionů korun.