/FOTO, VIDEO/ Stovky lidí nedávno vyplňovaly v Mostě dotazník a pocitovou mapu, kde se jako v minulých letech vyjadřovaly k bezpečnosti a veřejnému pořádku ve městě. V prodloužené lhůtě se mohly zapojit i školy. Analýza rozsáhlého souboru dat ještě neskončila. „Do konce srpna bychom měli mít k dispozici kompletní výsledky,“ řekla mluvčí městské policie Veronika Loucká. Údaje získané od veřejnosti v obou průzkumech poslouží pro plánování práce strážníků a asistentů prevence kriminality a ovlivní další dohled v konkrétních lokalitách.

V těchto lokalitách se mnozí Mostečané necítí tak bezpečně jako třeba u jezera Most. | Video: Martin Vokurka

Z předběžných výsledků vyplynulo, že se zhoršilo vnímání okolí obchodního střediska Kahan a bloku 524 v ulici Růžová, kde už proto městská policie zesílila dohled. Naopak u rekreačního jezera Most, které se rychle rozvíjí a zaplňuje, lidé v pocitové mapě neoznačili žádné místo, kde by se cítili v nebezpečí, což městskou policii potěšilo. Nejhorší obytnou lokalitou z pohledu pocitu bezpečí zůstávají Stovky navzdory dlouhodobému nepřetržitému dozoru s pomocí kamer a hlídek posílených o činnost preventistů.

„Nejhorší je to odpoledne, když lidi sedí venku,“ sdělil jeden ze starousedlíků ze Stovky. Během dne tam často hraje hlasitá hudba a kritizovaní nájemníci se shromažďují pod okny. Někteří si na veřejná prostranství nosí vlastní židle, protože v lokalitě chybí lavičky. „To nám dost vadí,“ sdělil senior o holi, který seděl na své stoličce před vchodem do domu.

Radnice kdysi chtěla umístit ve spodní části třídy Budovatelů nové lavičky, ale kvůli stížnostem na shlukování vyškrtla lavičky z revitalizačního projektu. Následnou městskou vyhlášku o zákazu sezení na stavebních prvcích prohlásil soud za protiústavní a lidé už nejsou trestáni pokutami například za sezení na zídkách a obrubnících.

„Šílený nepořádek“

U Kahanu, jehož přilehlé okolí je považováno za druhé centrum města kvůli husté obytné zástavbě a řadě obchodů, si lidé stěžují třeba na zanedbaná zákoutí. „Šílený nepořádek je na schodech mezi večerkami, kde vysedávají výrostci. Shlukují se i u našeho domu, kde dělají bordel,“ postěžoval si jeden z obyvatel ulice Kpt. Jaroše. Podle něj hlídka sice na zavolání přijede, zajistí pořádek, ale další den přijdou jiné partičky a problémy pokračují. Na schodech v průchodu Kahanem se často válí takové množství smetí a vysedává tam tolik zákazníků večerek, že někteří chodci jdou raději oklikou.

Pocitovou mapu v Mostě najdete zde.

Rada města letos v červnu rozhodla, že městská policie posílí pěší hlídky. Bylo to další opatření ke zvýšení bezpečnosti v problémových lokalitách v letních měsících, kdy jsou lidé víc venku. Došlo ke zvýšení pěší hlídkové činnosti zejména v centru města a lokalitách Stovky, Kahan, Šestistovky, v ulicích M. G. Dobnera, U Věžových domů a Javorová a v okolí bloků 525 a 524. „Cílem je zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel v těchto lokalitách a zajištění dohledu nad veřejným pořádkem,“ vysvětlila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Městské policii se nedávno podařilo získat dotaci z Evropské unie na 12 asistentů prevence kriminality do roku 2026. Dalších šest asistentů spolufinancuje Ministerstvo vnitra do konce roku 2023 a jeden asistent je financován z rozpočtu městské policie. Mezi asistenty jsou i dva Ukrajinci, jeden muž a jedna žena. Zapojují se do dohledu v problémovými částech města a jsou k dispozici také sociálním pracovníkům, když potřebují pomoc při řešení záležitostí ukrajinských uprchlíků.

Podle městské policie se i tato posila osvědčila a je přínosem, protože pomáhá předcházet zbytečným konfliktům a je prevencí i před předsudečnou či jinak nenávistnou trestnou činností mířenou na uprchlíky. V létě mohou lidé potkat také strážníky na kolech nebo na motocyklech, kteří doplňují pěší hlídky, jimž by třeba pochůzka parkem trvala mnohem déle.

O spolupráci mezi asistenty prevence kriminality a strážníky svědčí například případ, který se stal na třídě Budovatelů naproti bloku 93. Asistenti tam zaznamenali konflikt mezi několika muži, přičemž jeden z nich byl zasažen pepřovým sprejem. Asistenti incident ihned hlásili operačnímu středisku městské policie a snažili se muže na ulici uklidnit. Operátoři kamerového systému zahájili monitorování události a vyslali na místo nejbližší motohlídky strážníků. Ti pak zjistili čtyři muže, kteří uvedli, že seděli na lavičce a z ničeho nic byli bezdůvodně napadeni chodcem, který jednomu z nich nastříkal do obličeje pepřák. Údajný útočník to popřel, prý šel do posilovny a jeden ze sedících mužů, zjevně opilý, ho začal rychlým krokem pronásledovat a když byl příliš blízko, tak se muž v čele začal v obavě o své zdraví bránit slzotvorným prostředkem. Strážníci o incidentu vyrozuměli Policii ČR.

Stovka

Mostecká Stovka.Zdroj: Deník/Martin VokurkaSlovem Stovka (nebo také Stovky) se označuje obytná zóna ve starší části Mostu, která se táhne podél tramvajové trati na třídě Budovatelů od zimního stadionu k parčíku s fontánou naproti Prioru. Jedná se o řadový komplex cihlových budov o půdorysu písmene E. Jednotlivé bloky pod čísly 89 až 100 tvoří zónu s vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných, osob v hmotné nouzi a řadou patologických sociálních jevů.

Bloky 95 až 100 byly mezi sociálně vyloučené lokality zařazeny už v roce 2006. V lokalitě, která sahá až k okraji centra Mostu, žije zhruba tři tisíce lidí. Sídliště je součástí čtvrti Podžatecká a vznikalo od 50. let jako nový Most. Mezi jednotlivými propojenými bloky jsou otevřené dvory. Původně zde bydleli zaměstnanci průmyslových podniků a topilo se uhlím. Řada obyvatel se postupně stěhovala do novějších paneláků a v uvolněných bytech přibývalo od 90. let nájemníků na sociálních dávkách. Po privatizaci bytového fondu se začalo s byty obchodovat, což způsobilo další migraci a napětí v občanském soužití.

Název Stovka je odvozen od okrajového bloku 100, kde vznikly první problémy s občanským soužitím. Preventivní i stavební projekty na zlepšení situace stály desítky milionů korun a velkou část z toho zaplatila EU. Od roku 2010 funguje v zóně Klub národnostních menšin založený městem, který se věnuje hlavně dětem.