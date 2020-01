Prach, hluk, dopravní komplikace. To vše mohou očekávat řidiči, chodci i obyvatelé jedné z nejrušnějších částí Mostu. Velkou autobusovou zastávku mezi domem „Baťa“ a Centralem, která slouží hlavním linkám MHD, čeká letos rekonstrukce.

Město chce v ulici Jaroslava Průchy, která vede k hustě obydleným panelákovým sídlištím, zmodernizovat také zastávku u Jungle Arény. Obě stavby jsou součástí městského rozpočtu na rok 2020, který schválilo zastupitelstvo. Na bezbariérové zastávky vyhradilo celkem 4,5 milionu korun. Konečná smluvní cena vzejde z připravované soutěže stavebních firem o veřejnou zakázku. „Jsou to velmi vytížené zastávky a jsou ve špatném stavu,“ sdělil Deníku primátor Jan Paparega. Zhotovitele chce radnice vybrat na začátku jara, kdy se stanoví termín zahájení stavby a upřesní rozsah dopravních omezení, která mají respektovat místní poměry. Zatím se počítá s variantou, že důležitá frekventovaná silnice v ulici Jaroslava Průchy se neuzavře a zůstane během stavebních prací průjezdná.

Zastávky se nemají dělat najednou, ale každá zvlášť. Při přestavbě budou cestujícím sloužit v ulici dočasná náhradní nástupiště. Zvýšená opatrnost řidičů bude nutná hlavně u „Bati“, kde je hustý provoz kvůli odbočce do Centralu a kde si řada chodců zkracuje cestu přes silnici mimo přechod.

Chystaná rekonstrukce zastávek je součástí balíčku stavebních zakázek, které radnice hodlá v co největším počtu vysoutěžit už v březnu či dubnu, aby bylo dost času na jejich realizaci. V příštím roce chce město ve vylepšování zastávek pokračovat. Nyní hledá ve veřejné soutěži projektanta, který zpracuje dokumentaci na úpravu tří zastávek v ulici Moskevská – jedné u Prioru, dvou nad soudem. Modernizace zahrnují hlavně stavbu nástupišť i pro handicapované cestující a pokládku bezbariérových betonových panelů a obrubníků. Tuto úpravu má v Mostě už desítka zastávek. „Staří lidé mají na starých zastávkách potíže nastoupit, protože dveře do autobusu jsou pro ně vysoko nebo daleko. Jak má taková babča překonat ten rozdíl? Týká se to i maminek s kočárky,“ sdělila 60letá Irena, která nejčastěji nastupuje u Prioru.

Před navržením rekonstrukce zastávek v ulici Moskevská se musí projektant poradit s architektem města nebo pracovní skupinou pro problematiku urbanismu a architektury ve městě.

Nové zastávky i v Litvínově

Modernizaci autobusových zastávek po etapách připravuje i město Litvínov. Minulý týden vyhlásilo zakázku na stavební úpravu tří zastávek. V ulici Jiráskova se letos jedna zastávka posune o 5 metrů od přechodu, prodlouží se, rozšíří a dostane nový povrch. Podobné změny čekají i dvě zastávky u střední odborné školy a základní školy v Hamru, kde bude záliv z betonového panelu a nové osvětlení. „Obě zastávky se doplní dopravním značením a dojde k posunutí ostrůvku,“ uvádí se v zadání zakázky. Práce by měly začít v červenci a vyžádají si odhadem 2,4 milionu korun.