Pro Most je v oblasti turismu klíčové dokončit a otevřít nové sociální zázemí v rekreačním areálu Matylda pro kempaře i sportovce. „Chceme zlepšit podmínky pro všechny návštěvníky. Rekonstrukcí prošla stávající budova a její přístavby, zateplila se. Budují se nové toalety, sprchy,“ popisuje mluvčí města Klára Vydrová. „Momentálně se dokončuje recepce tábořiště. Kolaudace je naplánovaná na konec června,“ doplňuje.

Investice si vyžádá téměř šest milionů korun. V plánu je i rozvoj dalších sportovišť. „V parku Šibeník, kde je Fun Park s rozhlednou, otevřeme parkourové hřiště,“ přibližuje Vydrová. Fun Park loni navštívilo přes čtyřicet tisíc lidí z Mostu a dalších měst.

Podle sdělení radnice se pobídky pro turisty nechystají ani v Litvínově. Přesto jedna z největších investic města míří k většímu komfortu cestujících. Měla by začít výstavba nového dopravního terminálu. Rada na posledním zasedání doporučila zastupitelstvu schválit financování projektu za téměř 75 milionů korun z vlastních zdrojů a zahájit stavbu co nejdříve. Původně zastupitelstvo schválilo, že stavbu provede, jen pokud získá dotaci. Proces přiznání dotace by ale mohl zhatit plán stavbu stihnout do podzimu příštího roku.

„Žádost o poskytnutí dotace byla podána v polovině ledna, do konce června ji má zhodnotit Centrum pro regionální rozvoj, a teprve pak bychom získali rozhodnutí o poskytnutí dotace, což je při náročnosti stavby velká časová prodleva,“ vysvětlil místostarosta Karel Rosenbaum.

Města na Mostecku nejsou turisty vyhledávána tak jako například západočeská lázeňská města ani nedisponují památkami zařazenými na seznam UNESCO, které by nalákaly i turisty z cizích zemí. Do regionu lidé míří především za přírodou Krušných hor a Českého středohoří. Jako v uplynulých týdnech, kdy byla v zemi vyhlášená karanténa.

„Vyšlápli jsme si Tesařovu stezku, na Šumnou. Slibovali jsme si to s rodinou několik let. Nebyla jsem tam skoro patnáct let, od studií na střední škole, kdy jsme naopak vyráželi na Tesařovku i během tělocviku,“ popisuje nedávný výlet Chomutovanka Kamila Pekařová.

V zimě i létě míří turisté také na Klíny, do místního sportovního areálu. Pro milovníky adrenalinu tu připravují lahůdku. Nejdelší takzvaný zipline v České republice. „Jedná se o přejezd osoby po ocelovém laně zajištěném na kladce s elektromotorem z areálu přes Šumenské údolí na protější kopec,“ popisuje atrakci Alena Dalecká z agentury Zimlet Klíny, která areál provozuje.

Lidé pojedou rychlostí až osmdesát kilometrů za hodinu a v nejvyšším bodě se ocitnou sto padesát metrů nad zemí. Atrakce je sice lehce adrenalinová, ale bezpečná. Účastníky bude jistit celotělový bezpečnostní úvazek. Hotovo by mohlo být na podzim.

„Čekáme na vydání územního rozhodnutí. Pokud se neobjeví nějaký zádrhel, mohli bychom stavět v půlce července. Hotovo by mohlo být na přelomu září a října,“ dodává Dalecká. Atrakci lze využívat po celý rok.