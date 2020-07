Třída Budovatelů v centru Mostu v úterý 30. června ožila nejvíc od vypuknutí epidemie koronaviru. Kromě trhu zaplnili střed města teenageři s vysvědčením a jejich rodiče. Venkovní prostory jim ale příjemné zázemí pro posezení nenabídly a ještě dlouho nenabídnou. Radnice totiž vypověděla smlouvu organizátorovi architektonické soutěže na zlepšení veřejných prostranství mezi křižovatkami u Prioru a Centralu. Důvodem je změna investičních priorit kvůli epidemii, která snižuje městu příjmy a nutí ho víc šetřit. Zda radnice soutěž ještě někdy obnoví, nikdo neví. Jisté je, že město v příštích letech ušetří na vyškrtnuté Budovatelce zhruba 200 milionů korun, z nichž většinu by mohla uhradit EU.

„Soutěž na Budovatelku dala nám, občanům, naději na lepší Most, na jeho lepší centrum,“ okomentoval zrušení soutěže Lukáš Ryšavý, spolupořadatel únorového setkání příznivců Budovatelky. Chápe, že město škrtá, ale soutěž doporučuje dotáhnout do konce, jakmile to bude možné. Podle něj je zárukou kvalitního řešení bez korupce a s přispěním obyvatel. Přes 1 200 se jich účastnilo sociologického šetření. To teď skončilo v šuplíku. Místo komplexní revitalizace se vymění jen asfalt na silnici.

Podle primátora Jana Paparegy (ProMost) nejde o definitivní zrušení záměru. Do konce volebního období soutěž zřejmě nebude, ale v následujících letech 2022 2026 by revitalizaci Budovatelky podpořil. „Bude záležet na finanční kondici města,“ uvedl. Podmínkou je i úspěšné zvládnutí rekonstrukce parku Střed a Repre, což jsou teď pro radní priority. Udělat tři nákladné akce naráz v době poklesu příjmů od státu si Most podle Paparegy nemůže dovolit, protože by dohromady stály skoro miliardu.

Podle zastupitele Luďka Proška (PaZ) by bylo lepší soutěž neodkládat, protože bez projektové dokumentace město těžko získá dotaci. Pro radní je nyní ale podstatná cena projektu, která se odhaduje na 20 milionů. A ty se hodí jinde.

Během července bude jasno o Repre, které má pojmout městskou knihovnu. „Vyčkáme na podstatnou informaci, a to jsou předpokládané náklady na realizaci rekonstrukce Repre a v návaznosti na to se budeme bavit i o přestěhování knihovny,“ řekl Paparega.

Kromě opozičních Pirátů a Zelených uhánějí radní i další zastupitelé. „I mě se ptají lidé, jak to s tou knihovnou je, zda se bude, nebo nebude stěhovat,“ sdělila Patricie Prokešová (ANO). Navrhla uspořádat anketu přes Mobilní rozhlas, zda lidé chtějí přestěhovat knihovnu, a pokud ano, jak si představují využití staré budovy knihovny.

Radní stěhování schválili před třemi lety. Nesouhlasí s tím občanská iniciativa Zachraňme mosteckou knihovnu, která minulý týden poslala otevřený dopis zastupitelům. Ti se mají podle iniciativy vyjádřit do konce července. „Chceme vědět, jaké stanovisko vlastně zastupitelé mají, protože záměr stěhovat knihovnu nemá oporu ve volebních programech. Zajímá nás, zda nechají zchátrat budovu knihovny,“ vysvětlil spoluautor dopisu Libor Kudrna. „Bylo by dobré, aby zastupitelé vyložili karty na stůl a hráli s občany otevřenou hru. Současný postoj zastupitelů bude mít jistě velký vliv v příštích volbách. Bude jasné, kdo ponese přímou zodpovědnost za budovu knihovny,“ dodal.