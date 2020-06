Když v březnu před pandemií koronaviru začali dělníci připravovat na rekonstrukci děravou hlavní silnici u Stovky, nikdo netušil, že město nakonec nechá opravit celou cestu na třídě Budovatelů. O rozšíření modernizace rozhodli ve čtvrtek 11. června mostečtí radní. Důvodem je zrušení architektonické soutěže na úpravu středu města, kde se v příštích letech počítalo s novým dopravním řešením i veřejným prostranstvím. Zlepšení povrchu vozovky na „Budovatelce“ bude stát letos po změně plánu 50 milionů korun.

„V souvislosti se zrušenou architektonickou soutěží jsme si řekli, že by bylo fajn, abychom měli letos Budovatelku kompletně hotovou,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol.

Plán postupné rekonstrukce nejdůležitější silnice se během prvního pololetí už upravoval, protože městský rozpočet na tento rok nepočítal s částkou na úsek mezi křižovatkami u sportovní haly a obchodním domem Prior. Tento úsek se přidával dodatečně a nyní radní zařadili do investic i poslední šestou část, kterou měla původně řešit architektonická soutěž. Jedná se o oba jízdní směry mezi křižovatkami u Prioru a Centralu.

Omezení provozu

Oprava zchátralé vozovky ve středu města bude stát téměř 12 milionů. Práce na silnici zahrnou frézování a pokládku nového asfaltového koberce a měly by začít koncem letních prázdnin, zřejmě na přelomu srpna a září, aby navázaly na postup rekonstrukce směrem od dopravního podniku. Řešení dopravní situace v rušném centru se zpracovává. K omezení provozu dojde, ale podle předběžných informací by měla Budovatelka zůstat průjezdná. „Rekonstrukce by měla proběhnout bez větších komplikací,“ uvedl náměstek primátora. Podle něj ale nelze vyloučit krátkodobé zastavení dopravy, když bude nutný zásadní stavební zásah. Při rekonstrukci spodní části ulice městu pomohla pandemie koronaviru, protože aut po ní jezdilo velmi málo.

Kvůli ekonomické recesi a poklesu příjmů není jasné, co bude s centrální částí třídy dál. Radní nedávno zastavili a na neurčito odložili přípravu architektonické soutěže na rekonstrukci veřejných prostranství mezi Priorem a Centralem včetně okolí Tří sýrů a bývalé Rybárny. Město tím letos ušetří 1,8 milionu korun a v roce 2021 za zpracování projektové dokumentace až 15 milionů korun. Město původně chtělo vyhlásit soutěž v březnu, ale koronavirus celý záměr překazil. Přitom bylo vše připravené a celkem 1 209 Mostečanů v sociologickém šetření potvrdilo nespokojenost se stavem ulice. Náklady na rekonstrukci se odhadovaly na 180 až 200 milionů korun, z toho většinu mohla uhradit EU. Pokud se bude záměr dále odkládat, dostalo by ho na stůl až nové zastupitelstvo po komunálních volbách v roce 2022.

Z letošních dopravních investic zatím spěje ke zdárnému konci výstavba nového mostu v ulici J. E. Purkyně u nemocnice. Jeho otevření se očekává v září. „Stavba probíhá podle harmonogramu, žádné zdržení tam není,“ řekl primátor Jan Paparega. Cenu této stavební zakázky označil za mimořádně příznivou. Uzavřená smlouva s vítěznou firmou byla na 50 milionů bez DPH. Veřejné soutěže se loni účastnilo pět stavebních společností a nejdražší nabízená cena byla téměř 76 milionů.

Další dopravní projekty navrhla veřejnost v rámci participativního rozpočtu. Jedná se třeba o úpravu chodníku a parkoviště v ulici Mladé gardy či úpravu parkování za blokem 351. Celkem se sešlo 44 různých nápadů. Mostečané o nich rozhodnou on-line hlasováním během července. Město má na vybrané realizace dva miliony korun.