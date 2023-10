/FOTO, VIDEO/ Největší rekreační areál v Mostě je z velkých sídlišť opět méně dostupný. V MHD totiž skončil letní provoz a hlavní autobusová linka 30 přestala od 1. října k jezeru Most zajíždět.

K jezeru Most už nejezdí autobus linky 30. | Video: Deník/Martin Vokurka

Kdo chce využít městskou hromadnou dopravu, dostane se k jezeru jen linkou 16. Ta vyráží k vodě jednou za hodinu. První spoj zastavuje poblíž pláže v pracovní dny v 8.20 hodin a poslední spoj odjíždí od jezera v 16.20 hodin. O víkendech první autobus dorazí do rekreační zóny v 9.40 a poslední se vrací do Mostu v 16.40 hodin.

K jezeru také přestaly jezdit dva dvoupatrové autobusy, které zároveň propagovaly Olympijský festival u jezera. Dopravní podnik dočasně přerušil jejich provoz od úterý 3. října. „Další nasazení oblíbených autobusů plánujeme a budeme o něm brzy informovat,“ sdělil podnik na svém facebookovém profilu.

Většina lidí cestuje k jezeru autem. Parkoviště se v teplých podzimních dnech, hlavně během víkendů, zaplňuje. Někteří lidé se koupou i v říjnu. „Je tu nádherně, a proto sem jezdíme,“ sdělil jeden z potápěčů, kteří využívají jezero Most k výcviku.

V příštích desetiletích je v plánu výstavba nové městské čtvrti u jezera. Záměr počítá také s rozšířením MHD do této zóny, kde mají vyrůst obytné domy až pro šest tisíc obyvatel. Tramvaj k jezeru není v plánu, ale na trati Most – Litvínov může na úpatí vrchu Hněvín vzniknout v budoucnu nová tramvajová zastávka navazující na sídliště. Předpokládá to urbanistická studie, která obsahuje i lanovku mezi jezerem a hradem na Hněvíně.