Ze zvědavosti přišla i malá skupinka Mostečanů, kteří kritizovali zánik tradičního sobotního trhu a jeho vytěsnění na sousední plácek. Trhovci i zákazníci nyní čekají, co udělá s pravidelným sobotním trhem nabídka radnice, aby pěstitelé ovoce a zeleniny využívali od 1. května volné dlážděné prostranství v Radničním parku v centru města.

Je to podivný trh. Asi nejpodivnější od roku 1974, kdy vznikl. Není to tím, že lije jako z konve - na to jsou mostečtí zákazníci zvyklí – ale tím, že na soukromé tržnici u Kosmosu nikdo není, i když obvykle tam bývá stokrát vetší mumraj než na 1. náměstí. Teď na tržnici stojí místo natěšených lidí prázdná auta, protože během nouzového stavu se tržnice změnila na hlídané parkoviště.

Ale pozor, za auty se přece jen někdo hýbe. Na okraji tržnice, u vyložených sazenic, stojí senior František Podaný s manželkou. Přijeli z Litoměřicka ještě za tmy. V ospalém tichu čekají na davy a moknou. Od páté hodiny obsloužili dva zákazníky. Je 6.45 hodin 17. dubna, první sobota v roce, kdy může být trh, ale nálada je na bodu mrazu.

„Tady se vždycky prodávalo brzo,“ povzdechne si v respirátoru František a zakroutí hlavou nad pustou tržnicí. Tohle ještě nezažil. „My jsme se sem jeli podívat, protože nám volala paní, co tu vybírá poplatek, že se to tu předělávalo. Přijeli jsme ze zvědavosti, jak to bude vypadat,“ vysvětluje nejistou cestu do Mostu a ukáže na parkoviště, kde ještě loni obsluhoval frontu. „Tady se stávalo všude,“ vzpomíná na rušný trh. Omezení prodeje kvůli autům se mu nelíbí. Betonové stoly jsou po přemístění natěsnané na malé ploše u bývalého hlavního prodejního prostranství. „Co pak to jde? Za těmi pulty přece lidi nemůžou prodávat. Vždyť tam ani nedáte bednu, a když dáte, tak tou úzkou uličkou neprojdete,“ zlobí se pěstitel. Bude jezdit prodávat do Radničního parku? „Já ani nevím, kde to je a jaké tam budou trhy. Lidi byli zvyklí chodit sem,“ svěří se.

„Radniční park? To nám nic moc neříká,“ prohlásí manželka pod deštníkem. Když jí redaktor Deníku vysvětlí, kde park najdou, nezdá se, že by ji to uklidnilo. „Než se lidi naučí chodit, tak to nebude dobré,“ vysvětlí. Neví ani, jestli do Mostu znovu vůbec přijedou. „Když budu stát tady bez lidí nebo stát tam bez lidí, tak to je o ničem. Když mi tam nebude chodit zákazník, tak tam nebudu jezdit. Já potřebuju zákazníky,“ zdůrazňuje František.

Před sedmou hodinou přichází třetí zákazník, 52letá Pavlína, která zná tržnici odmalička. „Netušila jsem, že tu dnes někdo bude. Jsem překvapená, že tu vůbec jeden prodejce je,“ říká. Dodává, že přišla na blind, protože četla, že u Kosmosu už klasické sobotní trhy nebudou a že mají být od května u radnice. „V podstatě jsem to jen zkusila a šla se sem podívat. Ale nakoupila jsem, co jsem potřebovala,“ raduje se u jediného fungujícího pultu. Říká, že do centra bude chodit, ale tržnice jí připadá hezčí. „Je tady strašně dlouho, chodila jsem na ni jako dítě,“ líčí při odchodu.

„Mám tu ještě pěkné sadbové brambory,“ nechce ji pustit paní Podaná. „Lidi jsou zvyklí chodit sem, ale do centra nevím, nevím,“ zoufá si. Připomene, co jí brzo ráno sdělil druhý zákazník v pořadí: „Říkal, vždyť já jsem sem chodil, když sem byl malej kluk.“

Rozmrzelý manžel nahlas kritizuje společnost, která podle něj nepreferuje pěstitele, ale překupníky. „To jsou ti, kteří jezdí k nám pro zeleninu a pak to prodávají jako farmáři na farmářských trzích,“ láteří sedlák.

„Tady je další paní, která hubuje, že se to tu zrušilo,“ upozorní manželka. Vedle ní lomí rukama dost naštvaná Mostečanka. „Jsem hodně zklamaná. Trh tady byl x let!“ zvolá, pak použije nepublikovatelný výrok kritizující zábor trhu auty a jde si postěžovat k druhému trhovci, který přijíždí kolem sedmé. „Tady to bylo nádherný!“ sdělí Alexandru Brethovi, prodejci chovatelských potřeb z Loun. „Volal jsem sem a prodávat můžu,“ řekne před vyložením zboží. Zda bude od května v Radničním parku, ještě neví. „Mně nikdo nic nenabídl,“ reaguje na nové informace, ale připustí, že možná zkusí obojí. „Já se musím řídit tím, kam budou chodit lidi. Jezdím sem bezmála třicet let, takže mám tady nějakou klientelu. Když uvidím, že ty lidi sem za mnou budou pořád chodit a nic se pro mě nemění, tak zůstanu tady na tom místě. Bez lidí tu ale stát nemůžu,“ objasní svou situaci. Že, je pro jiné dál nejasná, naznačuje svou otázkou další Mostečan, který krouží kolem a váhá na „mikrotrh“ vstoupit: „Dobrý den, je to tady?“

Radnice v tomto týdnu oznámila, že od soboty 1. května budou pěstitelské trhy v Radničním parku mezi magistrátem a hotelem Cascade. „Trhy se sem přesunou z tržnice od kina Kosmos. Konat se budou vždy v sobotu od 5 do 12 hodin a zájemci zde budou moci zakoupit sortiment ze zemědělských přebytků,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Tržnice u Kosmosu je už řadu let soukromá a měla různé vlastníky. Deník v únoru upozornil, že se její centrální plocha změnila na placené parkoviště, protože majitelé kvůli koronakrizi potřebovali prostranství využívat efektivněji a celoročně, protože zájem o trh klesal. Trhy mohou dál pokračovat v omezeném režimu na okraji areálu.

Znalec starého Mostu Bohumil Hlaváček v březnu Deníku potvrdil, že trhy mají v Mostě dlouhou tradici. „Trhy v Mostě byly týdenní a výroční. Výročnímu trhu se říkalo jarmark. Pak byl ještě trh dobytčí, který byl mimo město u nádraží,“ řekl.

Trh na 2. náměstí fungoval do roku 1974, kdy se v novém Mostě otevřela tržnice mezi obchodním střediskem Rozkvět a kinem Kosmos. Po privatizaci tržnice v 90. letech soukromí majitelé sobotní trh udržovali, ale na začátku pandemického roku 2021 vyhradili plochu pro výnosnější hlídané parkování.

Městské Farmářské trhy, které se konají na 1. náměstí čtyřikrát za rok, začnou v sobotu 24. dubna (od 8 do 12 hodin). V letošní premiéře nabídnou sadbu, ovoce, zeleninu, potravinové regionální výrobky, sýry, pečivo, uzeniny, med a koření. Kvůli vládním protiepidemickým opatřením budou trhy bez ochutnávky, konzumace potravin a doprovodného programu. Úterní trhy v centru Mostu a sobotní bleší trh ve sportovním areálu TJ Baník Souš se zatím nekonají.