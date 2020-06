Třešně, sazenice, uzeniny, záclony, boty, kraťasy a k tomu flétnový koncert dvou Jihoameričanů prodávajících indiánské suvenýry. Pravidelný úterní trh v centru Mostu opět připomíná lidské mraveniště. Jedna řeka Mostečanů se valí mezi stánky od Prioru k Centralu a druhá opačným směrem. Skoro všichni už rezignovali na roušky.

„Člověku to scházelo,“ komentuje obchodní mumraj z lavičky 74letá Miluše. Na trh chce znovu chodit jednou za dva týdny jako před koronavirem. „Člověk se může projít a něco si koupit. Je to i společenská událost, a proto by se měly trhy zachovat,“ dodává.

Na povolení oblíbeného úterního trhu se čekalo přes dva měsíce. Podle vládního nařízení mohl být už koncem dubna, ale radnice ho na své pozemky pustila až o měsíc později. Obávala se, že ho zaplaví senioři, kteří během pandemie patří do rizikové skupiny. První trh se mohl konat s omezením až od 26. května, kdy se epidemiologická situace zlepšila. „Ze začátku lidi nechodili, báli se, ale potom se to začalo uvolňovat a dnes je trh v normálních kolejích,“ líčí pořadatel František Flachs z Ligy českých trhovců.

V úterý 16. června bylo na prostranství mezi Priorem, Repre, Centralem a třídou Budovatelů přes třicet stánků a návštěvnost vzrostla. Trhovci, kteří po nouzovém stavu začínali ve Slaném a Rakovníku, se chtějí do Mostu vracet tak dlouho, jak to jen bude možné. Doufají, že na podzim nebude žádná druhá vlna koronaviru. Rádi by jezdili až do Vánoc a v dalším roce začali od března. „Místo nám vyhovuje. Je to tu hezké a příjemné,“ poznamenává Flachs, který ocenil opravu místních komunikací.

Senioři nedají na trh dopustit. „Chyběl nám, jsme zvyklí sem chodit. Nakoupíme, potkáme známé,“ říká 67letá Anna, rodačka ze zaniklé obce Komořany. „Komořany byly krásné, ale trhy tam nebyly. S rodiči jsem jako děcko jezdila na trh do starého Mostu, kde na 2. náměstí prodávali zeleninu a ovoce. Starý trh se s tím dnešním ale nedá srovnat.“

Úterní nával seniory vůbec nepřekvapil. „Nám bylo naprosto jasné, že se to tady zaplní lidmi,“ podotýká 70letá Libuše. I podle ní by měl trh v budoucnu zůstat na svém místě. „Kam jinam ho dát? Do parku Střed? Tady je to akorát, nebo možná na 1. náměstí, ale centrum je ideální místo,“ připomíná.

Most plánuje rekonstrukci centra. Záměry ale trhy zatím neohrožují. Město totiž odložilo velké stavební akce, které by mohly prodejce omezit. Letos měla začít rekonstrukce Repre s přilehlým náměstím, kde stojí část stánků, ale stavba se posunula na roky 2021 nebo 2022 podle toho, jaká bude ekonomika a rozpočet. Kvůli koronavirovým úsporám radnice zastavila přípravu architektonické soutěže na zlepšení třídy Budovatelů mezi Centralem a Priorem, který chce město koupit a také zmodernizovat.

Součástí těchto plánů je řešení místa pro úterní trhy. V sociologickém šetření na Budovatelku, kterého se před půl rokem zúčastnilo 1209 lidí, se trhy probíraly. Na otázku, zda by je měli architekti přesunout na jiné místo v centru, neměli respondenti jednotný názor 48 % souhlasilo, 35 % nesouhlasilo a 13 % se nemohlo rozhodnout.