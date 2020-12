Všichni kolem něj mají zimní bundy, ale Jiřímu Kvasničkovi stačí krátká košile. Na pravidelném úterním trhu v centru Mostu prodává oblíbenou grilovanou drůbež. Ve vyhřívaném voňavém pracovišti ho od zákazníků v rouškách dělí plastová deska nad pokladnou. Mistr mobilního grilu se mezi krůtími stehny a kuřaty snaží na letošní divný rok nemyslet. „Korona se nás dotkla samozřejmě taky. Byly nižší tržby, protože lidi se báli a nevycházeli ven. Ale když to víceméně shrnu, tak jsme spokojení a rádi, že tu můžeme být,“ svěřuje se, když napichuje další šťavnatý kousek. Prodejce trochu mrzí, že s grilem nemůže stát na tržním místě u Prioru i v jiné dny. „Uvítali bychom, kdyby byl povolen prodej i jindy než v úterý. V příštím roce se sem ale zase chceme vrátit. Jsme tu pokaždé,“ říká prodavač, který je u grilovací firmy devět let.

Úterní trh se 22. prosince konal letos naposled. Prodejců bylo tentokrát méně než obvykle. Nepřišlo ani moc lidí. Nabízelo se jim tradiční zboží od potravin po oblečení a věci pro domácnosti. Stánkaři se snažili zmírnit ztráty a prodat před koncem roku co nejvíce zásob jako vánoční dárky. „Tenhle rok byl hodně o psychice a o stresu. Nemohli jsme moc prodávat, ale to je globální záležitost, ne jenom česká,“ postěžoval si trhovec s hračkami a postavičkami z hollywoodských filmů pro děti.

Některým Mostečanům poslední jarmark posloužil i pro nákup dobrot na sváteční dny. „Jsem ráda, že trh mohl být i tak pozdě v prosinci. Vždycky si tu nakoupím, většinou zeleninu a pak podle toho, co mají. Dnes mám i uzeninu, tady ve stánku je dobrá,“ sdělila v roušce 86letá Jarmila. S taškou na kolečkách a holí musela chodit pomalu, protože se jí s ochranou úst špatně dýchá. „Je to pro mě hrozná komplikace. Já mám astma, takže se dusím normálně, a teď ještě tohle,“ povzdechla si. Přesto jí to nedalo a i s řezníkem si chvíli povídala. Její rodiče měli totiž kdysi v Teplicích vyhlášené řeznictví s několika prodavačkami a dělníky ve výrobě.

Seniorka dodnes nemůže zapomenout na příkoří, při kterém rodinná živnost po roce 1948 zanikla. „Soudruzi zabrali tatínkovi i nové stroje přímo z vagónu, když je přivezl z Anglie. Já jsem pak měla problém se studiem,“ zavzpomínala ve frontě na vinné klobásky. „Řezníci jsou ale na sladký, u nás se pořád peklo,“ dodala. Z trhu šla ještě koupit kapra, protože stánkaři živé ryby neměli. „Kapra mám každý rok. Jenom chci, aby mi ho zabili. Já si ho už vykuchám,“ vysvětlila seniorka. Na úterní trh mezi Priorem, Repre a radnicí se opět vrátí v únoru či březnu příštího roku, kdy se mají prodejci do centra vrátit, když to umožní počasí a epidemická situace.

Na sousedním 1. náměstí v úterý zároveň skončil vánoční trh, který začal 27. listopadu a průběžně se přizpůsoboval vládním protikorovavirovým opatřením. „Letos bylo o sto procent méně návštěvníků než v loňském roce,“ odhadl prodejce vánočních dekorací Antonín Štěpnička. Na trhu byl každý den od 9 do 18 hodin. Sychravé počasí se podle něj dalo vydržet a stejně tak roušky, pokud člověk nemá brýle, které se venku zamlžují. V příštím roce hodlá na vánočním trhu prodávat znovu. „Trh určitě bude a bude lepší,“ řekl trhovec. S organizací prodeje byl spokojen.

Při souběhu obou trhů, který je pouze jednou do roka, bylo více lidí v obchodním domě Central. Většina zákazníků mířila do hypermaketu.