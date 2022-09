Jaké jsou ceny na trhu v Mostě?

Rybářský vlasec 60 korun

Sada háčků 30

Třpytka 30

Kalendáře na rok 2023 39

Kapesní nože od 20

Náplň do vařiče 80

Tygří mast 30

Plochá baterie 40

Koště dřevěné 190

Dioptrické brýle 40

Pouzdro na brýle 30

Pytle na odpadky 20

Pánské kraťasy 100

Rajčata 29,90

Dvaapadesátiletá Hana stojí ve frontě na velké sladké červené papriky, kilogram jen za 14,90. Mostečanka si z hromady plodů od obchodníka vybrala ty nejméně povadlé, které ještě vypadají jedle. V krámu by sice koupila lepší, ale několikrát dražší. To si teď nemůže dovolit.

„Jsem ráda, že je v Mostě trh, kde si můžu koupit papriky za čtrnáct korun. A nejenom papriky, ale i další věci,“ svěřuje se zákaznice, která se snaží ušetřit co nejvíc peněz, aby dokázala utáhnout chod domácnosti.

„Vzhledem k tomu, že mám dceru, která ještě chodí do školy, tak jsem na hraně. Když bude zdražování pokračovat, tak lidi pak budou opravdu padat na držky,“ dodává bez obalu Hana.

Zatím je však fronta i u stánku s grilovanými kuřaty, celé je za 180 korun, půlka za polovic. Trh na širokém chodníku nabízí skoro vše, co obchodní domy, od nářadí přes podprsenky až po česnek.

„Jezdí sem méně stánkařů než dřív, ale lidi sem pořád chodí,“ říká provozovatel trhu František Flachs, který už léta sedává na skládací židličce uprostřed mumraje.

Zdražování je nevyhnutelné

Podle něj zákazníci berou zdražování jako součást života, protože ví, že je nevyhnutelné. „Samozřejmě se na růst cen netváří příjemně. Ale za to, co se děje, nemůže vnitrostátní, ale celoevropská politika. Všude se zdražuje. Když jedou obchodníci do skladů, tak tam všechno šlo nahoru,“ poznamená Flachs. Proto uvítal, že v Mostě radnice nezvýšila poplatek za místo, takže mohl nechat trhovcům odvod z jednoho stánku na stejné úrovni jako v předchozích letech.

„To je dobrá zpráva pro stánkaře, protože pak by sem už nikdo nepřijel,“ míní trhovec Vlastimil Kohout z Mostu. Podle něj by vyšší lokační sazba obchodníky odradila, protože při vysoké ceně nafty by se jim dojíždět do Mostu nevyplatilo. Jako příklad uvedl Rakovník, kde trhovci museli začít platit za možnost prodeje víc, a proto jich tam výrazně ubylo. On sám se prý snaží držet ceny svého zboží na přijatelné úrovni i na úkor marže. „Mám to jako koníčka,“ vysvětluje podnikatel, proč ho obchod stále baví.

Zdražit musel i 43letý Honza z Bíliny, který na úterním trhu v Mostě prodává smíšené zboží pro domácnost i kutilství. „Všechno jde pomalu nahoru, ale nikdo si nestěžuje a neříká mi, vy to máte dražší. Lidi s tím tak nějak počítají,“ tvrdí obchodník. Dosud nepocítil, že by ho globální ekonomické dění nějak výrazně negativně ovlivnilo. Nepozoruje ani změnu návyků zákazníků. „Já jim nabízím prakticky všechno, jako hokynář, takže si všichni vyberou. A od začátku války na Ukrajině u mě nakupují hodně Ukrajinci, takže obchod se mi zvedl. Až se tomu divím,“ říká trhovec.

Ceny jsou velké téma

Na náměstí se stačí na chvíli postavit mezi prodejní místa, poslouchat, co si lidi povídají, a hned je jasné, že ceny jsou velké téma. „Hele, tady je maj za čtyři, to v krámu nemaj!“ prohlásí jedna žena u stánku se sladkostmi a ukáže muži krabici s bezlepkovými tyčinkami.

Ne všichni považují trh za levnější než kamenné obchody. „Dřív možná byl levnější, ale dneska už ne. Já sem chodím hlavně pro čerstvou zeleninu a ovoce, které sklízí opravdoví jezeďáci a vozí to rovnou sem. V tom je podle mě trh užitečný,“ upozorňuje seniorka odpočívající na lavičce poblíž stánku se záclonami. Někdy však trh jen stěží konkuruje supermarketům, když švestky v Lidlu stojí 29,90, vinné hrozny v Kauflandu 27,90 nebo jablka v Penny 21,90.

„Na trhu je to čerstvější a na něčem se tu ušetřit dá. Nevozí to sem z Austrálie a pak ještě v kamionech,“ namítá 73letá Božena. Podle ní není trh jen o nákupech, ale také o sociálních kontaktech. „Říká se, že úterní trh je takový seniorský den. Třeba s kamarádkou se tu setkáváme a pak jdeme na kafčo,“ dodává Božena.

Společenskou událostí bude trh v centru města opět do Vánoc, pak nastane zimní pauza a pokud se nestane nic mimořádného, měli by se stánkaři k Repre vrátit na přelomu února a března příštího roku.

Nyní je dostupnost trhu dočasně omezena na trase z ulice Moskevská, protože u hlavní pošty nechalo město zbourat lávku, aby ji nahradila nová. Investice si vyžádá přes pět milionů korun. Od pošty k finančnímu úřadu se dá dostat po kovových schodech na parkovišti u Prioru.