Hned zkraje nového roku mohou ulevit svému kontu trestných bodů řidiči, kteří jich za přestupky nasbírali vyšší počet.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Na výcvikových plochách polygonu mosteckého autodromu se školení s následným odpočtem bodů uskuteční v sobotu 11. ledna a poté v pátek 17. ledna, vždy od 8 do 15 hodin. „Termíny jsou to ideální zejména pro ty, kteří si část bodů odečetli po školení v závěru minulého roku, ale přesto jim ještě nějaké zbyly. Mohou tak začít nový rok s čistým štítem,“ upozornila ředitelka polygonu společnosti Autodrom Most Veronika Raková.