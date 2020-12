Experti budou v příštím roce posuzovat doporučené změny, které letos vyplynuly ze studie proveditelnosti. Ta popisuje výhody případného zrušení dvoukolejné tramvajové trati v úseku Dopravní podnik – Velebudická, čímž by se uspořila údržba tohoto kolejového koridoru o délce 1,6 kilometru.

Prioritou je totiž zamýšlená výstavba nové dvoukolejné tramvajové trati o délce 3,7 kilometru v úseku třída Budovatelů – ul. Zdeňka Štěpánka – Kahan – ulice Pod Lajsníkem – konečná nad nádražím. Tím by se vytvořil tramvajový okruh vedoucí hlavními sídlišti, z nichž by se bez přestupu cestovalo až do Litvínova.

Odlehlejší zónu mezi mosteckým sídlištěm Výsluní a Velebudicemi, kam by tramvaje nejezdily, by měly obsloužit autobusy. Ty mají podle první studie zajíždět po úpravě linky 30 i do sídliště Výsluní.

Podrobnosti rozsáhlého záměru bude řešit technicko-ekonomická studie, na kterou město vyhlásilo veřejnou zakázku. Cenové nabídky od odborných firem radnice očekává do 6. ledna. Původně město zakázku vyhlásilo už v září, ale nedávno ji zrušilo, protože tři přihlášené firmy ze sedmi oslovených chtěly za studii víc peněz, než město očekávalo. Minimální nabídka byla přes 2,5 milionu korun.