Deník pokračuje v diskuzi s Mostečany na téma rozšíření tramvajové trati ke Kahanu a nádraží. V ulici Zdeňka Štěpánka upozornili, že sídliště Výsluní je od MHD odříznuto.

Konečná tramvají u nádraží. Sem mají jezdit tramvaje od Kahanu. Radnice si na to nechá udělat technickou studii proveditelnosti. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Kdyby mu tramvaj jezdila vedle paneláku, 77letý Vlastimil Müller by to uvítal. „Byla by to výborná věc. Už za komunistů se říkalo, že by se tramvajová trať měla rozšířit a vést oklikou až k nádraží,“ říká Vlastimil na chodníku v ulici Zdeňka Štěpánka.