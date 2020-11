/MAPY/ Mostecká radnice si najme odborníky, kteří prověří záměr výstavby tramvajové trati třída Budovatelů - Kahan – nádraží. Vznikl by tím městský okruh s přímou linkou na Litvínov.

Tramvaj míjí křižovatku ulic Budovatelů a Zdeňka Štěpánka v Mostě. Právě na tomto místě by mohly v budoucnu tramvaje zatáčet a jezdit k horním panelákovým sídlištím u Kahanu a dál k nádraží. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Nastoupíte u mosteckého Kahanu a bez přestupu dojedete až pod Krušné hory a naopak. Záměr rozšířit tramvajovou trať k největším panelákovým sídlištím v Mostě a zlepšit tak okresní síť MHD pokročil do dalšího kola. Město Most vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování technicko-ekonomické studie. „Ta prověří, zda lze tramvajovou trať umístit do ulic Zdeňka Štěpánka, Lipová, Višňová, Jana Palacha a Pod Lajsníkem,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.