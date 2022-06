Podnikatel Václav Kočí zastává radikální názor. Tramvaje ve městě by kvůli úsporám zrušil. „Po Litvínově by měly jezdit jen autobusy,“ řekl. Podle něj by tramvaje měly konečnou na novém dopravním terminálu a otáčely by se v areálu dopravního podniku, aby zůstalo spojení mezi Litvínovem, chemičkou a Mostem. Z opuštěné litvínovské dráhy by udělal cyklostezku a prostor pro parkování aut, která ucpávají ulice. Nápad zdůvodnil rostoucími náklady na udržení současného systému veřejné hromadné dopravy. Dokonce by se mu líbilo, kdyby měl Litvínov vlastní dopravní podnik a nebyl jako teď v roli menšinového akcionáře společného podniku s městem Most.

Pětasedmdesátileté Anně tramvaje nevadí, ale nevěří, že vylepšení trati s využitím evropských dotací bude bez konfliktů. „Už jednou nás strašili, že se to zmodernizuje a že tu budou stavět garáže. Byli jsme proti tomu, protože by se kácely stromy, a ty by tu měly zůstat,“ uvedla seniorka na konečné u Citadely. Ona se už prý do nového záměru plést nebude. „Mladí, ať si to rozhodnou, mně už je to jedno,“ dodala.

V Osadě trať těsně míjí staré činžovní domy. Od zdi, za níž bydlí 69letý Andrej, jsou to ke kolejím jen dva metry. „Teď je tu klid, protože je výluka, ale když jsme se sem před 17 lety nastěhovali, tak jsme si na tramvaje také rychle zvykli,“ sdělil.

Pokud bude trať bezpečnější a méně hlučnější, tak by to ale uvítal. Očekává, že případná stavba bude místní obyvatele obtěžovat hlavně prachem a hlukem. „Hlavně bychom si přáli, aby ta rekonstrukce byla poměrně rychlá. Podle mě je nejdůležitější, aby nás stavba neobtěžovala příliš dlouho a víc než provoz tramvají. Jsme v občanské zástavbě a tyhle věci by se měly respektovat,“ dodal důchodce.

U Nudle zarůstá nevyužívaná trať plevelem a vypadá opuštěně jako vyřazená železnice na venkově. Když se k tomu přidají omšelé zastávky a hrbolatá nástupiště se záplatami v asfaltu, 46letá Andrea má jasno. „Je to všechno zastaralé a ošklivé, vždyť to vidíte. Fakt to potřebuje nějakou modernizaci,“ řekla Litvínovanka, která nedá na MHD dopustit. Teď musí jezdit autobusem, ale až začnou zase jezdit tramvaje, využije je častěji. „Jsou rychlejší, takže bych trať určitě nerušila. A úplně nejlepší je kombinovat tramvaje s autobusy,“ uvedla.

Také dva mladíci, kteří čekali u polikliniky na autobus, byli pro rekonstrukci trati a tramvaje by zachovali. „Jsou lepší než autobus, hlavně při dnešních cenách pohonných hmot,“ shodli se.

Podle staršího páru sedícího na lavičce u bývalého Prioru se měla tramvajová dráha v Litvínově zmodernizovat už dávno. Vadí jim, že se nic neděje právě teď, kdy je trať mimo provoz, ale chápou, že dotace na tento typ dopravy se teprve chystají. „Hlavně ať před rekonstrukcí udělají pořádné provizorní zastávky pro autobusy. Minulý týden jsme na náhradní zastávce u Jochy zachraňovali paní, která spadla, měla celou ruku od krve a přijela pro ni sanita. Ta výluka už trvá dlouho a příště by provizorní zastávky měly mít hned lavičky a nějakou střechu,“ postěžovala si seniorka.

Litvínovské zastupitelstvo minulý týden schválilo projektový záměr modernizace tramvajové trati ve městě a k tomu i doprovodnou studii. Odhadovaná cena se zatím pohybuje v rozmezí 700 až 800 milionů bez DPH. Cílem radnice je pokrýt minimálně 80 procent nákladů z integrované evropské dotace (ITI). V ideálním případě by stavba začala v roce 2024 a skončila v roce 2025. Plán obsahuje výměnu kolejí, technického zařízení, rekonstrukci zastávek, přeložku trati v ulici Žižkova mimo silnici, rozsáhlé úpravy křižovatek a konečné. Pokud město dotaci neobdrží, uvažuje alespoň o dílčích úpravách koridoru, například o výstavbě kruháku u kostela, kde se počítá s preferencí průjezdu tramvají.

Většina politiků záměr podpořila, ale netají rizika. Tím je například souběh velkých investic, protože ve stejné době se má rekonstruovat i tramvajový úsek Záluží – Most a dopravní podnik by obě akce nemusel personálně a administrativně zvládnout. Představenstvo podniku, kde je většinovým akcionářem město Most, zatím záměr neschválilo a jednání o přípravě litvínovského projektu se zřejmě protáhne.

Času ale moc není. Ještě třeba není jasné, kdy a kdo zpracuje projektovou dokumentaci. Pokud se do roku 2024 neuzavře smlouva se zhotovitelem stavby, modernizace nebude. Přitom podobná příležitost zaplatit většinu nákladů z dotace se nemá opakovat. „Předpokládá se, že takto štědrá podpora už nebude. Proto se snažíme, i přes těžkosti, které vidíme, dotlačit projekt co nejdál,“ zmínil dopravní inženýr a člen představenstva dopravního podniku František Krtička.

V orgánech města přesto nevládne jednotný postoj. Potvrdil to i finanční výbor zastupitelstva, který k záměru nepřijal žádné usnesení. „Někteří z členů výboru nepreferují tramvajovou dopravu a nebyli ochotni podpořit tento projekt,“ připustil radní a předseda výboru Jiří Fedoriška (ANO).

Opoziční litvínovský zastupitel Daniel Volák (ODS) označil záměr za partyzánštinu a nedal mu svůj hlas. Obává se, že radnice vstupuje na tenký led, protože přišla s drahou investicí bez zajištěného souladu akcionářů dopravního podniku. Navíc ani dotace není jistá. „Když se to neodsouhlasí, skončí projektová dokumentace v šuplíku,“ uvedl Volák.

Do projektové dokumentace chce radnice investovat až 15 milionů korun. Projekt má zahrnout i stavební úpravy problematických křižovatek, které by podle starostky Kamily Bláhové (ANO) město stejně muselo jednou řešit, avšak teď se mu nabízí výhodná dotace. „Pro Litvínov je to obrovská příležitost,“ sdělila starostka.

„Tramvajová trať rekonstrukci potřebuje,“ upozornil opoziční zastupitel Petr Globočník (Litvínov do toho!). Podle něj chystaná proměna páteřního dopravního koridoru a jeho blízkého okolí ovlivní život ve městě na další desítky let, a proto by se k projektu měli vyjádřit i urbanisté a veřejnost, která může vnést do přípravy podněty z každodenní zkušenosti. Jak ukázaly rozhovory Deníku s lidmi u trati, veřejnost může dodat zajímavé impulsy.