Mostecká radnice zastavila přípravu záměru výstavby nové tramvajové trati ve městě, která měla spojit paneláková sídliště u Kahanu s konečnou u nádraží. Most proto nebude během příštích šesti let čerpat na tento projekt žádnou dotaci. Důvodem jsou finanční náročnost stavby a technické potíže. Záměr, který by výrazně ovlivnil podobu MHD a ulic v nejlidnatější části města, tak zůstal ve fázi technicko-ekonomické studie, kterou si radnice letos nechala vypracovat.