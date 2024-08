Chemička kvůli nálezu pumy nevyrábí. Nejprve vypnula rafinérii a v pátek začala odstavovat etylenovou jednotku. Provoz celého areálu se vrátí do normálu až po odstranění bomby, ke kterému by mělo dojít příští týden. Podle policie nedochází k bezprostřednímu ohrožení obyvatel.

Bomba byla nalezena při výkopových stavebních pracích ve středu 21. srpna v odlehlé části chemického areálu poblíž Minervy. Jedná se o speciální pumu, kterou nelze odstranit rychle jako bomby, nalezené v chemičce v minulých letech. Odborníci diskutují o nejlepším a nejbezpečnějším řešení zneškodnění.

Kromě továrny je v okolí nálezu neobydlená volná krajina s výsypkami. Stojí tam však Podkrušnohorské technické muzeum, které je kvůli bezpečnostnímu opatření do 27. srpna zavřené. Ze stejného důvodu nefunguje také sousední lokální železniční trať se zastávkou Minerva, kam jezdí linky Most – Moldava a Osek – Most – Louny – Rakovník. Dopravci zavedli do odvolání náhradní autobusovou dopravu, společnost Railway Capital v úseku Most – Louka u Litvínova a společnost Länderbahn v úseku Most – Osek město.

Mohlo by vás také zajímat: Koukala jsem jak trubka. Náhlá změna dopravy kvůli bombě lidi na Mostecku zmátla