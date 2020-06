Vladimír Nehonský obvykle parkuje vedle drátěných garážových přístřešků u bloku 525 v ulici Topolová. Občas ale nechává auto u nedalekého aquadromu, protože všude je plno, hlavně večer. „Někdy musím projíždět ulice a hledat. Volných míst je tu málo,“ říká. Dokonce uvažuje o pronájmu kamenné garáže na jiném sídlišti, ale odrazuje ho cena od 1200 do 2000 korun měsíčně a delší docházková vzdálenost. Přesto existuje řešení.

Vladimír patří k řidičům, kterým by mohla pomoci dvoupodlažní parkovací nástavba. Ta by vznikla odstraněním zastaralých garážových klecí a zastřešením prostranství včetně přilehlého parkoviště. Auta by parkovala v přízemí i na nekryté střeše, takže počet míst by se zdvojnásobil. Radnice takový záměr chystá. Schválila ho minulý týden. „Jsem pro. Myslím, že je to dobrý nápad,“ souhlasí Vladimír. Byl by ochotný platit 10 až 20 korun za den, když bude mít v nástavbě základní komfort auto pod střechou, hlídání kamerou a vjezd na kartu pro rezidenty.

„Provoz jsme ještě detailně neřešili,“ tvrdí náměstek primátora Marek Hrvol. Radní jen vybrali první lokalitu ze sedmi míst, kde mohou parkovací nástavby postupně vzniknout. Už je na to studie a letos si město nechá udělat na proměnu vytipovaného prostranství u bloku 525 projektovou dokumentaci. V rozpočtu je na to milion korun. Plán je reakcí na rostoucí počet aut v Mostě. Do roku 2030 jich má být o 10 % víc, tedy 482 osobních vozů na 1000 obyvatel.

Nástavby vycházejí z takzvané koncepce dopravy v klidu. Cílem je nezabírat zeleň a využít současná parkoviště pro etážové stání. U bloku 525 je skoro 80 placených míst v garážových klecích spravovaných městskými technickými službami a další desítky neoplocených bezplatných stání. Nástavbou vznikne přes 200 míst. Přesně to určí projektová dokumentace. Stavět se má do dvou let.

Zajímá je cena

„Já tomu záměru rozumím, protože tyhle garážové kóje jsou strašidlo. Pro nás je ale důležité, kolik pak bude parkování stát, jaký bude vzhled nástavby a jak dlouho se bude stavět, protože v okolí během výstavby těžko někde zaparkujeme,“ vysvětluje 70letý Jan, který si kóji pronajímá 10 let. Teď prý za ni platí 500 korun měsíčně. Výhodou je, že má místo jisté.

Podle náměstka primátora ještě není rozhodnuto, zda bude třeba přízemí zpoplatněné a zda budou nástavbu hlídat kamery. Počká se na projekt, který určí i cenu stavby. Nízkou výškou a minimalistickým vzhledem by objekt neměl své okolí rušit. Na tomto pilotním projektu si chce město ověřit, jak bude nástavba fungovat a podle toho bude v jejich zřizování pokračovat i na jiných sídlištích, například v Sedmistovkách.

Podle Hrvola mohou řidiči očekávat i další změny, které vyplývají z koncepce dopravy v klidu. Radnice chce od letoška přebírat kontrolu nad oplocenými parkovišti na svých pozemcích, které pronajímá soukromým provozovatelům. Po vypovězení smluv se má systém parkování sjednotit podle potřeb města. Současný roztříštěný model hodlá radnice centralizovat, aby byl pod správou městské policie a technických služeb. Pro jednotlivá parkoviště se připravují nové provozní režimy, některá mají být hlídaná, jiná na elektronickou závoru. Podle toho se má odvíjet ceník. „Bude to ku prospěchu občanů. Chceme, aby měli kde parkovat a moc neplatili,“ uzavírá náměstek primátora.