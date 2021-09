Společnost United Energy provozuje elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 Mwe. Teplo proudí do Mostu a Litvínova potrubím Severočeské teplárenské, která je dceřinou společností United Energy. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další objekty.

Otopné období podle státní vyhlášky trvá od 1. září do 31. května. V tomto rozmezí začínají energetici dodávat teplo, pokud dva dny po sobě klesne průměrná denní venkovní teplota pod 13 stupňů Celsia a předpověď nehlásí na další den oteplení. Výkon zdrojů tepla se pak reguluje podle vývoje počasí a požadavků odběratelů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.