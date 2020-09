Komořanská teplárna je připravena od pátku 25. září zahájit vytápění domácností v Mostě a Litvínově. Důvodem je předpověď počasí, podle které mají během víkendu velmi výrazně klesnout průměrné denní teploty. Topná sezóna tak letos v obou městech začne o šest dní později než loni.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

„Temperování domácností zahajujeme vzhledem k citelnému ochlazení, ke kterému má dle předpovědi dojít již na konci tohoto týdne. V případě, že se teplé počasí ještě vrátí, může být vytápění opět utlumeno. Nebylo by to poprvé, co bychom k takovému kroku přistoupili," informoval ředitel Severočeské teplárenské Petr Horák.