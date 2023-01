Největší investice do odpočívání v městské zeleni, nové prostory pro bydlení a pohodlnější přestupování mezi vlakovým a autobusovým nádražím. I takové změny v roce 2022 vejdou na Mostecku do místní historie. Deník vybral pět veřejně prospěšných staveb zahájených či dokončených v roce 2022, které pomáhají rozvíjet okres Most v různých oblastech života a stojí za to je vyzdvihnout.