Od začátku ji vede učitelka Kateřina Turková-Rousová. „Když jsme s Adélkou začínaly, neměla naučené žádné špatné techniky. Věděla jsem, že se s ní bude pracovat jinak. Nejen co se týče hlasu, ale i toho, jak to má v hlavě nastavené. Přemýšlí jako starší holky a i výkon, který podá ve stresu, je většinou bezchybný. Rychle se učí písničky a perfektně zvládá učení druhých a třetích hlasů. Její vývoj jde furt kupředu,“ svěřila se učitelka. Zajímavé také je, že Adélka byla její jedinou žákyní, kterou si nechala během mateřské dovolené. Celou dobu ji učila s miminkem, aby Adélka neztratila ani rok uměleckého vzdělávání.

„Já ráda zpívám,“ ujistila Adélka. Hudba ji zpřítomňuje, odpoutává ji od běžných starostí. Dokonce zpívá i v přilbě na sněhu. „Když lyžuju, tak si zpívám. Při tom mě nikdo neslyší, a hlavně, když jedu nějaký prudší kopec, tak zpívám, abych se nebála,“ vysvětlila.

Kromě náměstí v Mostě veřejně zpívala na koncertech v ZUŠ, na radnici, na sletu andělů v Teplicích či se školní výpravou na vánočním Staroměstském náměstí v Praze. Nejvíc se jí ale líbilo zpívání na ulici v Bílině a v kostele v Kostomlatech pod Milešovkou. Na obou místech vystupovala společně s duem Pavel a Káča, které tvoří muzikant Pavel Houfek a Adélky učitelka. „Bereme Adélku občas s sebou, abychom jí ukázali, jaké možnosti hudební scéna nabízí. Může tak zažít obrovský dav z velkého pódia i ulici, kde lidi házejí peníze do klobouku, což je úplně jiná disciplína. Kostel a adventní koncerty mají také jinou atmosféru,“ uvedla učitelka. Tohle zasvěcování je podle ní lepší než soutěžení a honba za výkonem.

Adélka ve volném čase hraje za Most házenou nebo poslouchá pop. Má ráda rychlejší písničky a patří k lidem, kteří si dají sluchátka do uší a jdou. Do ZUŠ chodí jednou týdně. Repertoár má při výuce pestrý. Poznává hodně českých interpretů, i ty méně známé nebo úplně neznámé, které učitelka hledá pro své žákyně na různých streamovacích službách. Písničky také předělávají, aby uměly tvořit a improvizovat, což není jednoduché.

Na jedné písni pracují i tři měsíce. Než si žákyně skladbu zcela neosvojí, tak s ní nejdou ven. Tento perfekcionismus se vyplácí, protože na pódium dítě přichází s větším sebevědomím. Zkrátka ví, že to má perfektně zmáklé. Tohle Adélce dost pomáhá. Má totiž sice ráda kolem sebe hodně lidí, ale vědomí, že se před nimi musí projevit nahlas, ji stále znervózňuje. Díky pečlivé přípravě v ZUŠ naštěstí lépe zvládá obavy z nepředvídatelné situace či ze selhání před známými tvářemi. Hudbě by se dál ráda věnovala a chce zkusit konzervatoř. „Určitě na to má, stoprocentně,“ řekla učitelka.

Podle ní při výuce zpěvu nejde jen o talent, ale i o práci s tělem a psychikou. Důležité je, jak žák či žákyně dýchá, stojí či chodí. „Když tohle všechno se spojí dohromady, tak se objeví opravdový hlas. Například jedna z mých žákyň, která dlouho dělala gymnastiku, až v osmnácti letech zjistila, že se nikdy pořádně nenadechla do těla,“ dodala učitelka, která se také snaží, aby děti zpívaly se živou hudbou. Proto i Adélku na pódiu na mosteckém náměstí doprovázeli se svými hudebními nástroji ředitel ZUŠ David Homola a učitel David Benda. Sama Adélka jeden čas zkoušela hrát na kytaru, ale vydrželo jí to jen rok. Vyhrál zpěv. Teď v ZUŠ připravují koncert, který bude poctou Davidu Stypkovi. „Jeho písničky jsou moc krásné a spousta lidí je nezná,“ dodala učitelka.