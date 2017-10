Tisíce lidí se přijdou bát. Jezeří uzavře sezonu strašidly

Jezeří - Zámek očekává, že poslední říjnový víkend dorazí na tradiční a velmi oblíbenou akci tisíce návštěvníků.

Vrchol letošní turistické sezony na zámku Jezeří je na dohled. Chystá se rozloučení a budou při něm opět oživlá strašidla, za kterými každoročně míří tisíce návštěvníků.

„Nabídneme opět dva prohlídkové okruhy, přičemž jeden je nový, delší. Návštěvníci se zase dostanou do nových prostor a samozřejmě na ně budou čekat i nová strašidla,“ řekla kastelánka zámku Hana Krejčová. Stále se zvětšující prostor pro prohlídky je na zámku trendem posledních let. „Daří se nám to a máme co nabídnout. Lidé vždycky ocení, že toho vidí a dozví se o zámku více,“ doplnila Krejčová.

Kastelánka hodnotí letošní sezonu jako velice úspěšnou. Za tím, že si na Jezeří našlo cestu více návštěvníků, podle ní stojí velké množství uskutečněných akcí. Kromě tradičního prázdninového festivalu klasické hudby Hudební léto se zde odehrály i další koncerty. „Například Piánko na Jezeří nebo setkání s recitací herce Jana Hartla a pianem a klavichordem Jaroslava Tůmy,“ vylíčila kastelánka.

Na zámku proběhly také výstavy. Své naivní obrazy představila známá malířka Sylva Prchlíková, lidé přišli i na zámecký flowerart Jezeří v květech. Oživlá strašidla jsou tradiční tečkou za sezonou. Pracovníci Národního památkového ústavu, pod jehož správu zámek patří, čekají hodně lidí. „Očekáváme, že zase přijde několik tisíc návštěvníků, až tři tisíce denně. Loni přišlo na strašidla přes pěti tisíc lidí,“ řekl zástupce kastelánky Miroslav Přibyl.

Ten, kdo o víkendu 28. a 29. října na oživlá strašidla na zámek Jezeří vyrazí, musí počítat s tím, že bude kvůli problémům s parkováním absolvovat výstup do kopce. Možná si i vystojí frontu, než na jeho prohlídku vyjde řada. „Snažíme se to urychlit, takže už se nepouští jenom po skupinách,“ dodal Přibyl.