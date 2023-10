Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

MOSTECKO

Oslava sklizně a řemesel

Kdy: sobota 28. října od 10.00

Kde: Litvínov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Litvínově se chystají velkolepé oslavy sklizně a řemesel, jako připomínka 30. výročí partnerství Litvínova a Olbernhau. Na náměstí Míru se uskuteční mezi 10. a 17. hodinou Litvínovský food festival, který nabídne tradiční i netradiční gastronomii, a také farmářský trh s ochutnávkou regionálních potravin. Na nádvoří Zámku Valdštejnů proběhne mezi 11. a 16. hodinou módní přehlídka krajky a od 17.30 koncert s pozdravy starostů partnerských měst. Přímo na zámku pak bude mezi 10. a 17. hodinou probíhat jarmáreček, Dny krušnohorské krajky, výstava a také řemeslné dílničky. Na zámek se platí vstupné 40 korun. Zámecký park se promění v herní, chystají se tu soutěžní stanoviště pro děti, do 15 hodin se budou moci nejen děti projet na koních. I v parku se chystá jarmáreček, z oken zámku v 18 hodin zazní slavnostní fanfáry. V 18.15 si pak dá u zámku v parku sraz lampionový průvod, který zámecký park projde za hudebního doprovodu.

Tublatanka Dobrí priatelia tour

Kdy: pátek 27. října od 19.00

Kde: Sportovní hala, Most

Za kolik: 890 a 445 korun

Proč přijít: Přední slovenská rocková skupina Tublatanka slaví 40 let novým albem a velkolepým turné, v rámci nějž zavítá také za fanoušky do Mostu. Jako speciální host vystoupí Argema, která dosáhla stejného milníku. Předprodej běží v síti Ticketstream, zlevněné vstupné platí pro děti do 12 let. Na webových stránkách kapely je možné si objednat speciální promo balíček vstupenky a nového alba.

Sokolský běh republiky

Kdy: sobota 28. října od 14.00

Kde: Jezero Most

Za kolik: 250 a 100 korun

Proč přijít: Oslavte svátek pohybem. Sokolský běh republiky zahrnuje hlavní závod po asfaltce kolem jezera (9 kilometrů) a krátký závod pro juniory 15-19 let i dospělé podél jižní části jezera - asfalt a zpevněné cesty (4 kilometry). Startuje se přímo na jezeře poblíž parkoviště. Mezi 12. a 13.30 proběhne výdej startovních čísel, samotné závody začnou od 14 hodin. Více na www.behrepubliky.cz.

Halloweenské dýňování

Kdy: sobota 28. října od 14.00 do 20.00

Kde: Dětské hřiště, Želenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Želenice pořádá Halloweenské dýňování se soutěží o nejkrásnější dýni, kde se fantazii meze nekladou. Porota bude hodnotit pouze ty dýně, které se vyřežou na hřišti. S sebou je potřeba přinést nožíky a buřty na oheň. Čaj pro děti a svařák pro dospělé budou na místě k dispozici zdarma.

Fotokoutek Halloween party v Selském dvoře

Kdy: sobota 28. října od 13.00

Kde: Selský dvůr, Braňany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zapojit do soutěže se mohou lidé na halloweenské párty v Braňanech, kterou Selský dvůr chystá ve spolupráci s Fotokoutkem Večerek. Lidé se budou moci nechat vyfotit ve svých halloweenských kostýmech, po skončení party budou všechny fotografie (se svolením) zveřejněny na facebookových stránkách a přijde hlasování pomocí liků. Ceny pro vítěze: 1. místo - jízda na koni v Selském dvoře, 2. místo - den se zvířátky na statku (péče, čištění, krmení i jízda), 3. místo - voucher na dětské menu v restauraci Selský dvůr. Na programu samotné párty je diskotéka, kde si příchozí budou moci zatančit na nejnovější hity i "spooky" tóny, soutěže, stezka odvahy, na místě bude také občerstvení a skákací hrad. Chystají se také překvapení.

Halloween v SVČ

Kdy: pátek 27. října od 16.00 do 17.00

Kde: Středisko volného času, Most

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Středisko volného času v Mostě pořádá pro děti společné dlabání dýní. Vstupenka stojí 30 korun pro dítě.

ÚSTECKO

Největší ústecký Halloween

Kdy: pátek 27. října od 19.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: 250–890 korun

Proč přijít: Další Ústecký Halloween je opět tu. Taneční mejdan se odehraje v hlavním sále ústeckého Kulturního domu v pátek 27. října od 19.00. Důležité je nezapomenout vzít si s sebou masky, kostýmy a přátelé. Účastníci se mohou těšit na speciální halloweenský stage design a výzdobu, soutěž o nejlepší kostým, halloweenský průvod, mnoho DJs, 2 stage, fotokoutek, make-up artists, profesionální fotoreport a aftermovie. Lístek koupíte od 250 korun.

David Koller v Národním domě

Kdy: pátek 27. října od 20.00

Kde: Národním dům v Ústí nad Labem

Za kolik: 790 korun

Proč přijít: David Koller, jedna z nejvýraznější osobností české hudební scény posledních desetiletí, zpěvák, bubeník, producent a autor mnoha hitů přijede do Ústí nad Labem se svou skvělou kapelou představit písně z nové desky LPXXIII a zahrát své největší hity. Koller vystoupí v Národním domě v Ústí v pátek 27. října od 20.00, lístek přijde na 790 korun.

Strašidla v ústecké zoo

Kdy: sobota 28. října od 9.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 60/120 korun

Proč přijít: V sobotu 28. října ovládnou ústeckou zoo strašidla, od 9.00 se tam totiž bude konat akce s názvem Strašidelná zoo. Pro zvířata skřítci připraví tajemná překvapení a pro návštěvníky příšerózní občerstvení. „Po celý den se v našem strašisalónu díky malování na obličej změní nejedno dítko ve strašidlo nejvyššího řádu. Přijďte si vydlabat dýni, projít strašidelnou stezku a zapojit se do lampiónového průvodu,“ láká zoo.

Čarodějův učeň v Činoheráku

Kdy: sobota 28. října od 18.00

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Příběh o čarodějnickém učni Krabatovi a věčné touze po moci, která může fascinovat i zahubit. Osidla zla otevírají svou náruč a cesta ven vede jen jedním směrem… Představení Čarodějův učeň můžete v Činoherním studiu v Ústí nad Labem vidět v sobotu 28. října od 18.00, lístek stojí 250 korun.

Na Severní Terase se budete bát

Kdy: neděle 29. října od 16.00

Kde: Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kdo se rád bojí, tak by neměl chybět na Halloweenu na Laguně. Těšit se můžete na stezky odvahy (různé věkové kategorie), soutěž rodinných týmů v dlabání dýní, čarodějnickou diskotéku a malování na obličej. Pro dospěláky bude připraveno svařené víno, horká medovina a opékané klobásy. Strašidelné masky a lampióny jsou vítány. Vstup je zdarma.

LOUNSKO

Stezka odvahy v Žatci

Kdy: pátek 27. října od 18.30

Kde: Hošťálkovo náměstí, Žatec

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Tři strašidelné trasy čekají v pátek 27. října na účastníky desátého ročníku Stezky odvahy v Žatci. Účastníci na ně vyrazí mezi 18.30 a 19.30 hodin. Startuje se z předzahrádek u Kreativní dílny Sedmikrásky Žatec a od Restaurantu u Zlatého Beránka na Hošťálkově náměstí. Také letos budou mít děti důležitý úkol - pomoci bájnému městskému hrdinovi Borešovi zahnat všechna strašidla odkud přišla.

Halloween v centru Loun

Kdy: neděle 29. října od 16.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kiwanis Club Luna Louny zve v neděli 29. října na tradiční oslavu Halloweenu. Program se bude pod taktovkou Divadla VeTři odehrávat na Mírovém náměstí a nabídne spoustu zábavy, dobré jídlo, strašidelné líčení, masky, soutěže a tvořivé dílničky. Vystoupí lounské mažoretky a bubeníci z místní ZUŠ se svou show. V 18 hodin se vydá průvod centrem města k loutkovému divadlu, kde akci zakončí ohňostroj.

CHOMUTOVSKO

7. sobotní odpoledne s dýní

Kdy: sobota 28. října od 14.00

Kde: Obecní úřad Měděnec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Obec Měděnec zve na workshop pro rodiče s dětmi a ostatními dospěláky. Na programu bude vyřezávání a vydlabávání dýní a zdobení přírodninami. Malé občerstvení bude zajištěno. Nástroje na dlabání dýní si ale každý musí přinést.

Halooweenská zoo v Chomutově

Kdy: sobota 28. října od 16.00

Kde: Zoopark Chomutov

Za kolik: 150/80 korun

Proč přijít: Opět po roce je tu oblíbený halloweenský program v chomutovském zooparku. Sraz malých i velkých strašidel je naplánován na sobotu 28. října od 16 do 19 hodin. Uskuteční se tradičně v areálu dětské zoo. Na místě si budete moci vydlabat vlastní originální halloweenskou dýni (pomůcky na dlabání si vezměte s sebou), hrát k tomu bude kapela 4. cenová. Nebude chybět ani ocenění těch nejhezčích masek. Na večer je pak připravena působivá ohňová show.

LITOMĚŘICKO

Podzimní festival v Horních Beřkovicích

Kdy: sobota 28. října od 14.00

Kde: hřiště TJ Slovan Horní Beřkovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hřiště v Horních Beřkovicích se v sobotu 28. října stane dějištěm Podzimního festivalu. Odstartuje ve 14.00 hodin drakiádou, následovat bude vyřezávání halloweenských dýní (15.00) a strašidelný rej s vyhodnocením nejlepších masek (17.30). Jako zlatý hřeb bude v 18.00 lampionový průvod. Zábavné odpoledne nabídne také malování betonových dýní, zdobení perníčků, soutěže pro děti a něco dobrého na zub. Náčiní na dlabání dýní si vezměte s sebou.

Klášterní den v Doksanech

Kdy: neděle 29. října od 12.00

Kde: klášter v Doksanech

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V areálu kláštera v Doksanech proběhne v neděli 29. října odpoledne Klášterní den. Jde o dobročinnou akci na pomoc Markovi, 14letému chlapci, trpícím dětskou obrnou a Downovým syndromem. Pořadatelé mu věnují celý výtěžek z dobrovolného vstupného. Program nabídne šermířská vystoupení, ukázky historických zbraní a zbrojí, lukostřelbu a prohlídky kláštera s průvodcem.

DĚČÍNSKO

13. ročník Ale Festivale

Kdy: sobota 28. října od 13.00

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Další mezinárodní soutěžní přehlídka svrchně kvašených piv tradičně proběhne ve vytápěném stanu a také v sále Pivovaru Kocour. Svá piva bude nabízet včetně varnsdorfského zhruba dvacítka různých minipivovarů z blízkého i vzdáleného okolí, jako třeba Máša, Trilobit, Hradecký Klenot, Lípák, MadCat, Born, Zichovec a další. O hudební program se postará Dechová hudba Lužanka Varnsdorf se zpěvákem Petrem Machutou, jarmareční hudební těleso Nešlapeto, country-rock MGB& a heavymetal z Ústí nad Labem Total. Akcí bude provázet moderátor Dan Syrovátka alias Balonkový baron.

Na zámku straší

Kdy: pátek 27. října od 17.00

Kde: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Benešovský zámek se zahalí do strašidelné atmosféry. Pro návštěvníky bude připraven bohatý program, při kterém nebudou chybět oblíbená strašidelná zámecká sklepení, soutěže pro děti, stezka odvahy, malování na obličej nebo vystoupení Balonkové Evičky. Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením. Vstupenky je možné zakoupit online na webových stránkách zámku.

TEPLICKO

Halloweenská neděle v Galerii Teplice

Kdy: neděle 29. října od 13.00 do 17.00

Kde: OC Galerie Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Galerii Teplice se chystá halloweenské soutěžení o vstupenky do kina. S prázdnou ale neodejde nikdo, všichni, kteří přijdou v masce nebo kostýmu čarodějky, monstra nebo dalších strašidel, získají balonek a sladkosti. Na pasáži centra budou všudypřítomná strašidla, dokonce i ve vzduchu. Na místě bude možné se vyfotit ve strašidelném fotokoutku.

Koncert RMC - A Tribute to Rammstein

Kdy: sobota 28. října od 20.00 do 23.45

Kde: Hvjezda, Teplice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Fanoušci skupiny Rammstein by měli zpozornit. Jeden z nejlepších revivalů skupiny, který je uznávaný také v Německu a pochází z Liberce, zamíří do teplického klubu Hvjezda. Druhým hostem večera bude skupina Schlak.