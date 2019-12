Kdy: Sobota 7. prosince, od 16.00

Kde: Elektrárna Ledvice

Za kolik: Zdarma

Z výšky 144 metrů tak bude možné spatřit z ptačí perspektivy nejen nasvícený elektrárenský provoz, ale v případě dobrých povětrnostních podmínek také světla většiny měst a obcí v Krušnohoří a Českém středohoří.

„Samozřejmostí budou i prohlídky samotného informačního centra, včetně promítání 3D filmu, takže hlavně děti se mohou těšit na „obživlé“ dinosaury. V případě výstupu na rozhlednu musí být ovšem starší šesti let a hlavně přijít v doprovodu dospělé osoby. To samé se pochopitelně týká i těch mladších, kteří se pro změnu mohou v suterénu infocentra zabavit některou z her s permoníky. Dospělí by ovšem neměli doma zapomenout své peněženky, neboť svou návštěvou infocentra mohou pomoci i dobré věci a získat zároveň pro někoho blízkého pěkný dárek pod vánoční stromeček,“ řekl Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ.

V infocentru totiž bude mimořádně umístěn stánek obecně prospěšné společnosti Energie z Meziboří, která pomáhá mentálně postiženým a duševně nemocným lidem.