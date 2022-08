„Bylo to fajn, jen někteří stánkaři reptali, že bylo málo lidí, ale prodejci na festivalech brečí pořád. Podstatné je, že lidi ze stanového městečka, karavanů a VIP byli spokojeni, protože festival se povedl a měl úroveň. Nižší účast není žádné překvapení, protože na prvních ročnících je to normální,“ řekl 53letý Jaroslav, který pomáhal během festivalu jako technik. Podle něj areálem prošlo zhruba patnáct tisíc lidí. „To byla sice očekávaná účast, ale chtělo by to víc,“ dodal technik.

The Most Fest: Janek Ledecký a Lucie Bílá rozvášnili fanoušky u jezera

Organizátoři v pondělí dopoledne ještě neměli přesná čísla, ale připustili, že účast se pohybovala na nižší hranici odhadu. „Co se týče návštěvnosti, byl by samozřejmě každý promotér radši za vyšší návštěvnost, ale ta čísla nejsou vůbec špatná,“ uvedl za pořadatele Jiří Nedvěd z produkční společnosti The Most 4you. Podle něj se na festivalu protočilo ve čtvrtek do dvou tisíc lidí, v pátek do pěti tisíc a v sobotu do osmi tisíc. „Z hlediska organizace bylo všechno super a za to jsem moc rád. Máme i skvělé ohlasy na čistotu areálu a celkově nám všechno šlapalo, takže jsme spokojeni,“ dodal Nedvěd s tím, že sportovní zóna byla vyklizena dokonce s předstihem už v neděli.

Za rok bude druhý ročník. Podle Nedvěda by nedávalo smysl dělat takovou akci jednorázově, protože se jedná o dlouhodobou investici, která zároveň propaguje region. „Letos jsme všem partnerům a samozřejmě také městům a Ústeckému kraji potřebovali ukázat, že to umíme a že vše, co jsme slíbili, jsme splnili. Doufám, že díky tomu budou jednání o spolupráci pro příští rok jednodušší,“ uvedl producent.

Podle něj se letos jednalo o soukromou investici bez zapojení veřejných zdrojů. Hospodaření prvního ročníku odhadované na osm až deset milionů korun ještě není uzavřeno, ale podle Nedvěda je akce v mírné ztrátě. S tím ale pořadatelé počítali, protože neobdrželi příspěvek od Mostu a Ústeckého kraje na nákup marketingového prostoru. Organizátoři očekávají, že v příštím roce opadnou obavy z neznámého a začínajícího festivalu a veřejné instituce se do podniku finančně zapojí.

Práci měla i policie

Podle policie, která festival monitorovala kvůli zajištění veřejného pořádku, akci navštívilo přibližně patnáct tisíc lidí a v lokalitě parkovalo dva a půl tisíce vozidel. „Doprava se obešla bez větších problémů,“ sdělila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Během festivalu policisté řešili dva přestupky proti občanskému soužití a čtyři trestné činy, z toho dvě krádeže věcí ze stanů, krádež firemního reklamního stanu a krádež batohu s platební kartou.

„Řešili jsme několik oznámení rušení nočního klidu,“ řekla za strážníky mluvčí městské policie Veronika Loucká. Pořadatelé stížnosti na hluk neobdrželi. Podle Nedvěda byla hudební produkce předem hlášena, aparatura nemířila na město a zvukaři udělali maximum, aby hluk okolí neobtěžoval.

O festivalu se v posledních dnech diskutovalo na sociálních sítích. Kritici upozorňují na nižší návštěvnost, fanoušci naopak podnik chválí. „Škoda, že bylo málo lidí a stánkaři měli těžkej prodělek,“ napsal Jiří. Řada lidí však ocenila pořádek i program. „Věřím, že se festival stane pevnou součástí Mostu. Skvěle využitý prostor u jezera, dvě pódia, koncerty bezprostředně navazující na sebe – to byla naprostá pecka. Sportovní pointy také super. Jako vždy jsem slyšela a četla spoustu kritiky, ale doufám, že kladné ohlasy to přehluší,“ napsala Lucie.

Návštěvnice Renata se těší na další ročník: „Doufám, že se tahle povedená akce stane součástí prázdnin. Moc jsme si to užili celá rodina.“