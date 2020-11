Útlum těžby uhlí u Horního Jiřetína: Lom ČSA zruší stovky pracovních míst

Těžba v uhelném lomu ČSA u Horního Jiřetína se výrazně přiblížila k hranici stanovených těžebních limitů. Do vytěžení zpřístupněných zásob zbývá 12 milionů tun. V pondělí 9. listopadu to oznámil provozovatel lomu, Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy.

Důl ČSA. | Foto: DENÍK/ilustrační foto