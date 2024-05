Severní energetická přerušuje těžbu hnědého uhlí v lomu ČSA na Mostecku. Propustí zhruba 500 zaměstnanců. O ukončení provozu se rozhodne v následujících měsících. ČTK to řekla Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Česká energie. Podrobnosti oznámí společnost dnes.

Lom ČSA. Ilustrační foto | Foto: archiv společnosti Sev.en energy

S uzavřením lomu ČSA těžaři počítali mezi roky 2024-2026. Dolování lomu ČSA se postupně tlumí od roku 2015, kdy vláda rozhodla o zachování těžebních limitů v této lokalitě. Pokud se v zimním období objeví potřeba uhlí pro výrobu elektrické energie nebo tepla, je společnost připravena provoz ještě částečně obnovit, přičemž by využila zaměstnance z druhého aktivního lomu ze skupiny.

Těžba řízeně skončí během několika následujících měsíců. Od května do července propustí společnost 485 zaměstnanců. Uvolňováni budou zaměstnanci z pracovních pozic jako provozní zámečník, elektrikář, řidič, mechanik a další technické profese.

Zbytková jáma se přemění v jezero s takzvanou vyrovnanou hladinou, nebylo by nutné ho tak dopouštět. Jezero by mohlo podle zveřejněných záměrů mít plochu kolem 670 hektarů (zhruba dvojnásobné oproti nedalekému jezeru Most). Vyrovnaná hladina znamená, že přítok a odpar by byly v rovnováze.

Větší než jezero Most. Z dolu ČSA, který zasahuje na Chomutovsko, bude jezero

Jezero bude využito částečně pro rekreaci, ale hlavně bude sloužit energetice. Těžaři plánují, že na část vodní hladiny instalují plovoucí solární panely s výrobnu zeleného vodíku.

Celé území, nad nímž se tyčí zámek Jezeří, má rozlohu 5000 hektarů. Odborníci doporučují zhruba 20 procent nechat zcela na přírodě, jak si poradí, tedy takzvané sukcesi. Část území se má stát národní přírodní památkou.

