Stovky firem z Ústeckého kraje, které mají více než 50 zaměstnanců, musí v příštích dvou týdnech otestovat své lidi. Stát ale v nařízení zapomněl na desítky jiných velkých zaměstnavatelů, kteří jsou svou velikostí srovnatelní s továrnami. V opatření ministerstva zdravotnictví totiž nejsou zahrnuty úřady, jež mají mnohdy stovky zaměstnanců, nebo příspěvkové organizace. Pokud se rozhodnou testovat dobrovolně, nedostanou na rozdíl od firem od státu příspěvek na testy.

Na velkých úřadech dělá v Ústeckém kraji více než pět tisíc lidí, jen na krajském úřadu jich je okolo 600. Tedy jen o něco málo méně než má například lovosická Lovochemie. Další tisíce jich má kraj ve svých příspěvkových organizacích. „Domluvili jsme se se sdružením Fokus, že pro nás dobrovolné testování od tohoto týdne zařídí,“ řekl mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

V současné době krajský úřad řeší i testování ve svých dvou velkých příspěvkových organizacích, tedy Správě a údržbě silnic a Dopravní společnosti ÚK.

Do dobrovolného testování se pustil také magistrát v Děčíně, na kterém pracuje téměř 300 zaměstnanců. Ti budou moci na testy přímo na pracovišti jednou týdně. „Ve středu jsme poprvé otestovali naše zaměstnance v obou hlavních budovách magistrátu, testování je dobrovolné,“ uvedl náměstek děčínského primátora Martin Pošta, který se sám nechal spolu s ostatními členy vedení města otestovat mezi prvními.

Mezi prvními se nechal otestovat i děčínský primátor Jiří Anděl.Zdroj: Luděk StínilDěčín by tyto testy neměly nic stát. Radnice se totiž domluvila s laboratoří zajišťující testy, jejich úhrada tak jde ze zdravotního pojištění. Z něj je placeno i testování pracovníků hejtmanství. Testovat začali v úterý také na magistrátu v Mostu, opakovat to chtějí každý pátek.

Oproti tomu teplický magistrát se zatím k testování nerozhodl. „Momentálně diskutujeme o tom, zda budeme testovat a jakou formou,“ řekl mluvčí magistrátu Robin Röhrich.

Podle krajské hygieničky Lenky Šimůnkové se testování úřadů a dalších součástí veřejné správy připravuje, mělo by být zahrnuté v dalším ministerském nařízení. Debatovat o něm budou hygienici ve čtvrtek. Zatím není jasné, kdy by tato nová povinnost měla vstoupit v platnost. „Na úřadech je hodně lidí pohromadě a nelze zajistit, aby všichni měli neustále roušku nebo respirátor, takže je určitě na místě, že se některé úřady rozhodly dobrovolně testovat dříve, než ministerstvo vydá příslušné nařízení,“ pochválila Šimůnková.

První firmy musí své zaměstnance testovat od středy 3. března, týká se to firem, které mají více než 250 zaměstnanců. Od pátku 5. března pak musí testovat i firmy, které mají více než padesát zaměstnanců. „Do 12. března by měli být otestování všichni zaměstnanci firem s více než 250 lidmi, do 15. března pak všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců. Do dvou týdnů tak 10 tisíc firem otestuje 2,1 milionu svých pracovníků,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.