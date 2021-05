Bezplatnou službu hrazenou ze zdravotního pojištění využívají i rodiče některých školáků, kteří potřebují test kvůli docházce do školy, ale kvůli psychickému handicapu je pro ně lepší nechat si odebrat vzorek odborníkem. „Například děti s lehčí formou autismu potřebují víc péče a vysvětlování. Klidnější jsou pak i maminky,“ říká v ochranném obleku zdravotnice Lydie Halinská.

Zdroj: DeníkNa antigenní testování do okolních firem a vesnic vyráží mobilní tým. Podniky tím ušetří náklady. „Maximálně nás ale využívají zdejší pendleři, takže v neděli tu máme plno,“ dodává zdravotnice, která se při vypuknutí epidemie přihlásila do první linie jako dobrovolnice a má zkušenost i z centrálního příjmu, kde poznala těžké případy nákazy. Povinné testování je podle ní velmi důležité i proto, že odradilo řadu lidí od chození do zaměstnání s příznaky nemoci.

Liší se nějak antigenní testování na venkově a ve městě? „Lidé z vesnice si chtějí povídat. Je to hodně o edukaci. Probíráme, proč se testuje, co bude dál, jak to vláda myslí a další, i nepopulární věci. Někdy to zabere spoustu času, není to jako rychlý odběr někde u hypermarketu,“ tvrdí zdravotnice. Podle ní lidé z Bečova přijali testování naprosto v pohodě.

Její kolega, obsluhující počítač, upozorňuje, že navzdory očkování a současnému rozvolňování je třeba zachovat bdělost a i nadále dodržovat základní hygienická opatření. „Zásadní je nežít ve strachu z viru, ale mít k němu respekt,“ konstatuje. Zdravotnice kývá na souhlas hlavou. I o tomto tématu diskutují s lidmi, kteří si přijdou udělat test.

Odběrové místo v Bečově bylo původně otevřené dva v týdnu, v pondělí a čtvrtek od 9 do 17 hodin. Nyní slouží i v neděli a ve středu od 14 do 17 hodin.

V okrese se nejprve začalo testovat v Mostě, kde počet odběrových míst postupně přibýval. Od dubna funguje jedno místo i v centru, na parkovišti u Prioru. Před dvěma měsíci se otevřela první testovací místa v Litvínově. Odběrové centrum v mostecké nemocnici, zprovozněné už loni, má od soboty 1. května upravenou provozní dobu. Místo původního celotýdenního provozu se výtěry v budově F dělají v úterý, čtvrtek a neděli od 7 do 15 hodin.

Od čtvrtka 22. dubna je v provozu velkokapacitní očkovací centrum proti covidu v tréninkovém sále Sportovní haly Most. Očkuje se tam každý den včetně víkendů od 8 do 18 hodin. Od 5. května se k očkování mohou registrovat osoby ve věku od 50 do 54 let.