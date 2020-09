Odběry v nemocnici se dělají třikrát týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 7.30 do 11.30 hodin. „V průměru provádíme denně celkem sedmdesát až devadesát odběrů,“ sdělil náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Tomáš Hrubý.

Aktuálně nakažených: 29

Nakažených od března: 91

Odběrová místnost je v budově F na okraji nemocničního areálu. Za vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku zaplatí samoplátce 1 756 korun. Při návštěvě předloží průkaz pojištěnce nebo občanský průkaz, případně cestovní pas. Koho pošle k odběru krajská hygienická stanice nebo praktický lékař, za výkon neplatí a vystačí si s průkazem pojištěnce. Samoplátci se objednávají telefonicky (tel. 704 969 856), klienti hygieniků a praktických lékařů přicházejí rovnou s elektronicky zadanou žádankou.

V mostecké nemocnici se vyšetření hradí v zákaznickém centru v 1. patře polikliniky (budova A). Samoplátce jde na pokladnu s fakturou z odběrového místa, po zaplacení se vrátí a udělá se mu stěr z nosohltanu. Ještě při registraci uvede mailovou adresu a na ni mu do 48 hodin přijde výsledek spolu s potvrzením o možnosti překročení státní hranice ČR. Podle zdravotníků se závěry testu lidé dozvědí obvykle během dopoledne následujícího dne.

Samoplátci bývají převážně bezpříznakoví a potřebují test například kvůli práci. Pro odběr mají vyhrazený čas od 7.30 do 9 hodin. Úkon u nich trvá o trochu déle než u lidí s žádankou, protože zdravotníci je musí zavést do nemocničního systému, který se překlápí do celostátní databáze ÚZIS, a musí vystavit žádanku k odběru s fakturou.

Nemocnice Most letos udělala celkem 3 400 odběrů k testování přítomnosti nákazy Covid-19. Na odběr lze přijít s tělesnou teplotou přes 37 stupňů, případně i s horečkou, ale pro všechny je povinná rouška nebo respirátor. Odběr z auta (tzv. drive-in) v Mostě není.

Kdo je z Mostecka a chce si nechat udělat test o víkendu, musí do jiné krajské nemocnice, která má sobotní a nedělní odběrovou službu. Mostecká ji měla minulý týden a o tomto víkendu (12. a 13. září) zajišťuje odběry od 8 do 12 hodin nemocnice v Chomutově, a to v budově A v ulici Kochova (tel. 477 755 361). Pokud bude třeba a epidemiologická situace v Ústeckém kraji se bude dále zhoršovat, Krajská zdravotní provoz odběrových míst ve svých nemocnicích rozšíří. Na jaře všechna fungovala každý den.

Mostecko mělo ještě v polovině tohoto týdne nejméně aktuálních případů v kraji. Ve čtvrtek 10. září se ale dostalo před Chomutovsko a Ústecko. „V posledním čtrnácti dnech dochází k nárůstu počtu pozitivně testovaných osob,“ sdělil mostecký epidemiolog Josef Kočí. Zatímco 31. srpna hygienici v okrese Most evidovali celkem 9 nakažených, 10. září to bylo 29 případů. Od března se nakazilo 91 obyvatel Mostecka, z toho 57 se vyléčilo a pět zemřelo.