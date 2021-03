V litvínovské Krušnohorské poliklinice se ve čtvrtek 11. března otevře testovací místo na covid. Vzorky bude odebírat a vyhodnocovat sedm dní v týdnu. V případě pozitivního výsledku antigenního testu zdravotníci ihned udělají kontrolní PCR test. Dohodlo se na tom vedení polikliniky, Krajské zdravotní a radnice.

Od čtvrtka budou lidé chodit na test bez objednání. „Možnost objednání rezervačního místa se plánuje v průběhu dalších dní,“ sdělila Deníku Lenka Galbavá z Krušnohorské polikliniky.

Testovací místo bude otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 17 hodin, v úterý a pátek od 12.30 do 17 hodin a o víkendu od 8 do 17 hodin.

Testovací místo v objektu Krušnohorské polikliniky v ulici Žižkova nebude jen pro obyvatele Litvínova, ale i pro zájemce z okolních obcí a měst. Prostor bude přístupný z parkoviště u polikliniky. Výsledek antigenního testu bude do půl hodiny, u případného kontrolního PCR testu do 48 hodin. Lidé k testu potřebují občanský průkaz a kartičku pojištěnce.

První testovací místo v Litvínově otevřela minulý týden v unimobuňce naproti Tescu společnost Mostecká montážní. „Na antigenní test hrazený ze zdravotního pojištění mohou přijít kromě našich zaměstnanců i pracovníci z okolních firem nebo další zájemci z regionu," informovala společnost na sociálních sítích. Zájemcům slouží rezervační systém. Během víkendu se otestovalo 561 lidí.

Litvínovská radnice v úterý 9. března oznámila, že v současné době vrcholí jednání se společností Vidia-Diagnostika o zřízení dalšího testovacího místa v Litvínově. Z vytipovaných míst se vybralo parkoviště v ulici S. K. Neumanna pod tramvajovou zastávkou. „Testovací místo v režimu drive-in bude uzpůsobené tak, aby bylo možné antigenní testy odebírat zájemcům přijíždějícím v autech bez nutnosti vystoupení. Tím bude pokryta další poptávka občanů,“ informovala radnice.

Plošně testují i společnosti těžící uhlí v dolech u Litvínova a Mostu. Skupina Sev.en Energy během jednoho dne otestovala zhruba 600 lidí, pozitivní byli jen 3. Testování zaměstnanců Vršanské uhelné, Severní energetické a Coal Services začalo 8. března a do 12. března musí být otestováno všech dva a půl tisíce lidí. Odběrová místa jsou v areálech šachet. „Testování probíhá plynule, lidé se na testovacích stanovištích zbytečně nezdržují. Zorganizovali jsme příchod zaměstnanců tak, aby se před testovací místností neshlukovalo větší množství lidí. Dodržují samozřejmě dvoumetrové rozestupy a další hygienická opatření,“ uvedl generální ředitel těžebních společností Petr Lenc.



Těžební společnosti jsou významným dodavatelem uhlí do elektráren a tepláren, které jsou součástí kritické infrastruktury. Proto je podle Lence zachování jejich provozu i v pandemii nezbytné.