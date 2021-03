Odběry stěrem z nosohltanu zajišťuje Krajská zdravotní. Bezbariérová místnost na test je v přízemí pavilonu u parkoviště, odkud vede po chodníku samostatný vstup. Cestu značí šipky a cedule.

Bezplatný antigenní test s výsledkem do 30 minut je zatím bez objednání. Kdo přijde, tomu ho udělají. V případě pozitivního výsledku lze udělat ihned kontrolní PCR test, kdy se pacient dozví výsledek nejvýše do dvou dnů. Možnost rezervace termínu se připravuje.

Testovací místo je otevřeno sedm dní v týdnu, v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 17 hodin, v úterý a pátek od 12.30 do 17 hodin a o víkendu od 8 do 17 hodin. K odběru je nutný občanský průkaz a kartička zdravotní pojišťovny.

V Litvínově ještě nedávno nebylo žádné testovací místo a lidé museli jezdit do Mostu. Řešilo to i zastupitelstvo. Nyní jsou v Litvínově už dvě odběrová místa pro veřejnost, druhé je soukromou aktivitou a je naproti Tescu.

Třetí místo chce mít radnice na parkovišti v ulici Žižkova pod tramvajovou zastávkou u kruhového objezdu, kde mají být odběry v režimu drive-in, aby se daly vzorky pro rychlé antigenní testy odebírat zájemcům přijíždějícím v autech bez nutnosti vystoupení.