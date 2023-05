Převrácení na bok, kotrmelec, strmé stoupání, milimetrové těsnosti. Je na co se těšit. Mistrovství ČR v Truck trialu bude pokračovat o víkendu 29. a 30. dubna v Braňanech u Mostu. Vše se odehraje v areálu pískovny Keramost. V případě Braňan jde o novou lokalitu soutěže v rámci Ústeckého kraje.

Truck trial, závodní kolosy v akci. | Foto: 4T Jiří Černý

Těšit se můžete na ukázky dovednosti řidičů nákladních vozidel několika kategorií, jezdících v terénu. Ústecký kraj zde budou mimo jiné reprezentovat regionální posádky. Podle mediálního zástupce závodů Karla Fialy to bude z Horního Jiřetína hned několik posádek teamu Cannoneer. Ze Žatce „Makky Racing Team“, ve kterém soutěží v kategorii S5 Petr Jelínek, Jaroslav Jelínek a Matěj Voráček. Náš kraj bude reprezentovat také nová posádka z obce Tuchořice. Zde se pro tento sport nadchnul tým, ve kterém jsou Vojtěch Špička, Jiří Urban a Otto Wágner.

„V závodech uvidíte speciálně upravené vozy různých značek. Závodníci mají vždy za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek a navíc v daném časovém rozhraní. Často jsou závodní vozy opravdu na hraně a ne zřídka dochází k jejich převrácení. To je také jedním z důvodů proč být u toho, byť jako divák. Při pokračování sezóny diváci uvidí nejenom stálé “trialisty”, ale i všechny loňské mistry ČR a mnoho nováčků, kteří si stihli koupit již hotové auto, a nebo si postavili nové,“ informoval Fiala.

Parkování pro veřejnost bude v místě vyznačeno. Každopádně bude potřeba dbát instrukcí pořadatelů. Což je důležité pro bezpečnost celého závodu.

Mistrovství ČR v Truck trialu se skládá letos ze šesti soutěžních víkendů. Další lokality budou v Kunštátu na Blanenku, Mohelnici, Vřesová u Sokolova. Nově pak ve Valašském Meziříčí a Braňanech u Mostu. Veškeré termíny závodů, novinky, loňské výsledky a fotogalerie najdete na stránkách www.trucktrial.cz.

Časový plán na Braňany:

SOBOTA

09:00 – 09:15 Rozprava a zahájení závodů

09:15 – 18:00 Soutěže v sekcích

18:30 – 19:30 Vyhlášení výsledků za předchozí závod

20:00 – 01:00 Diskotéka s Karlem Fialou (regionální moderátor a dj)



NEDĚLE

8:30 – 8:45 Rozprava a zahájení závodu

8:45 – 16:00 Soutěže v sekcích

Pro představu tady další fotky z Truck trialu.

Co je Truck trial:

Je to sport, který je o jezdeckém umění, o tom jak překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí abnormálně těžký terén, někdy i uměle vytvořený. Není to o tom pouze zdolat prudký svah, je to o tom se v tomto terénu orientovat a projet stanovenou sekci a umístěné branky i za cenu, že nevíte, zda zákony o zemské přitažlivosti budou platit, nebo jej posunete o něco dál. Pokud to nevyjde, poperete se s těmito zákony příště znovu. Otázku, zda se v sekci, kde je plno bahna i vody „utopíte“, nebo úspěšně projedete, si většinou závodníci pokládají až po závodě. Pro toho, kdo projede, je to otázka zcela jasná, pro toho, kdo neprojede, je to výzva, jak takové náročné úseky pokořit příště. Protože hranice, o které si člověk myslí, že je nepřekonatelná, je ve skutečnosti mnohem, mnohem dál. Nic pro slabé nátury. Je to sport pro opravdu silné jedince.Soutěž probíhá v 7. kategoriích.