Zdražovat se do konce roku nebude. „Mohu obyvatele Mostu a Litvínova ubezpečit, že nic takového jim nehrozí a že letos již opravdu žádné úpravy ceny nechystáme,“ sdělil ředitel společnosti Severočeská teplárenská Petr Horák. Firma dodává do obou měst teplo horkovodní sítí z komořanské teplárny. „Oproti jiným teplárnám, které fungují na principu předběžné a konečné ceny, my máme cenu pevně stanovenou, takže cena tepla je stejná jako na začátku tohoto roku,“ dodal ředitel.