Část rodin tam už od loňského podzimu pravidelně ohřívá studenou vodu na plynových kamnech nebo ve varných konvicích. „Komplikuje mi to život,“ povzdechne si dítě, které se připravuje na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium. Maminka Hanky je zoufalá. „Dcera si ani nemůže pozvat kamarádky na víkend. Úplně se stydím,“ podotkne na chodbě domu, kde s několika dalšími starousedlíky, vlastníky bytů, líčí dlouhodobé trápení.

Shodují se, že problémy začaly loni v září. „Dva měsíce mi netekla ani vlažná. To přece neodpovídá kvalitě vody, kterou máme mít. Třeba dnes jsem vstala v půl páté ráno a z červeného kohoutku tekla zase studená. Někdy ji dlouho odpouštíme, aby byla aspoň vlažná, ale měřáky nám přitom počítají odběr teplé,“ stěžuje si 47letá Vlaďka.

Vodu ohřívá v kuchyni i na mytí nádobí a podlah. Doufá, že zvýšenou spotřebu plynu a elektřiny finančně utáhne. Omezení ji deptá i proto, že zasahuje do jejích zálib. Moc se těšila, že půjde na koncert Pokáče u vánočního stromu na náměstí, ale místo toho zůstala doma. Čekala, kdyby náhodou večer začala téct teplá a mohla se pořádně osprchovat. „Bohužel, rozhodla jsem se špatně. Teplá netekla,“ říká Vlaďka a tváří se beznadějně.

Blok 98 v Mostě se potýká s výpadky teplé vody. Některé rodiny si musejí ohřívat studenou už půl roku.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Sousedka jí dává zapravdu. „Od září to prostě blbne. Ráno teplou nemáme, a když přijdeme z práce, tak hrozně dlouho trvá, než začne téct. Někdy až po deseti minutách, a to je pak strašná spotřeba,“ upozorňuje 60letá Alena. Podle ní teplá málokdy teče hned a při mytí se stává, že najednou začne proudit do vany ledová. „Furt to kolísá. Je to prostě každý den a vůbec netušíme proč. Technici prý říkali, že to je tím, že mají lidi třeba špatně napojené pračky. Ale problémoví nájemníci je dovnitř stejně nepustí,“ tvrdí seniorka.

Maminka Hanky bydlí v domě patnáct let a takovou situaci nezažila. „Nedá se přesně určit čas, kdy teplá poteče a kdy ne. Proto se u nás myjeme metodou pokus omyl,“ vypráví. Horká prý neteče nikdy, takže vlézt si sem tam v zimě do vany a napařit se je pro ni nereálný sen. V práci nemá možnost se vykoupat, ale domů koupila alespoň parní čistič, aby kvůli úklidu nemusela vodu ohřívat v kuchyni.

„Vždycky tu byla skoro vařicí voda a musela jsem přidávat studenou. Teď je to ale boží dopuštění. Koupu se každý týden a musím nejdřív odpustit i tři kýble studené z červeného kohoutku. Kolik mě to bude stát?“ zlobí se u poštovních schránek seniorka, které je přes 80 let a v domě bydlí od roku 1972.

Společné rozvody

Blok 98 s desítkami bytů je součástí sociálně vyloučeného sídliště Stovka a má společné rozvody se sousedními bloky, které s ním tvoří jeden stavební celek. Dodavatel teplé vody loni nezjistil na své straně pochybení. „V předávacím místě na patě objektu bloku 99 byly zjištěny teploty 55 stupňů Celsia na přívodních větvích a 53 stupňů na vratné větvi teplé vody, což je v souladu s uzavřenou smlouvou o dodávce teplé vody a s vyhláškou,“ informovali energetici společnosti Severočeská teplárenská.

Problém je tedy podle odborníků uvnitř domu, což už loni ukázala kontrola vnitřních rozvodů. Energetici zjistili v několika případech nevhodné napojení pračky na pákové baterie, čímž došlo k přetlačení studené vody do rozvodů teplé a tedy k nekvalitní dodávce v okolních bytech.

Toto zjištění potvrdilo Stavební bytové družstvo Krušnohor, které je správcem bloku 98. Firma, která zajišťuje pro Krušnohor smluvní údržbu, provedla odvzdušňovací zkoušky systému, proplachování rozvodů vody a její zaměstnanci navštívili řadu bytů. „Zjistili, že v šesti z nich vodovodní baterie přepouštěly studenou vodu do teplé, která se tím pádem ochlazovala. Obdobně tak se dělo u vývodů pro automatické pračky a formou zásahů do vodoměrů,“ sdělil mluvčí Krušnohoru Petr Prokeš.

Spousta bytů při kontrole byla ale nedostupná. Jejich majitelé či nájemníci technikům neotevřeli nebo nebyli doma. Vzhledem k tomu, že v domě bydlí hodně sociálně slabých lidí, vzniklo podezření, že přepouštění vody může být úmyslné a chudí obyvatelé tak mohou šetřit na nákladech za teplou vodu, protože jí spotřebovávají méně.

„V dostupných bytech byl problém řešen instalací zpětných klapek a výměnou vodoměrů,“ řekl Prokeš. Krušnohor podle něj jako správce domu opakovaně vyzval majitele a nájemníky ke zpřístupnění bytů a bydlící jsou o potížích s teplou vodou písemně informováni. „Základní podmínkou úspěchu prováděných opatření je dosažení dostupnosti všech bytů,“ dodal mluvčí.

Problémem bloku 98 se v tomto týdnu zabýval Výbor pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů a bude to zřejmě i nové téma pro další schůzi energetické komise. Členem těchto dvou městských orgánů je zastupitel za SPD Josef Fiala, který je shodou okolností údržbářem v bloku 98 a také v něm bydlí. Fiala chce dosáhnout toho, aby se řešení závady v zájmu všech místních obyvatel urychlilo. „Není možné, aby to trvalo tak dlouho,“ řekl.

Pokud stížnosti neustanou, Fiala požádá o intervenci zastupitelstvo, protože rostoucí nespokojenost starousedlíků by mohla zhoršit občanské soužití v lokalitě. Jeden z vlastníků bytů, se kterým Deník hovořil, dokonce nevyloučil podání žaloby kvůli tomu, že jeho rodina nemá přístup k zasmluvněné teplé vodě.

Podle údržbáře je to hlavně problém koncového vchodu. Právě tam žijí rodiny, se kterými Deník hovořil. Fiala bydlí v jiném vchodě a výpadky v dodávkách teplé vody také zažil. Dva měsíce mu už ale teplá opět teče téměř bez obtíží. Kolik přesně lidí je na tom hůř a kolik jich podpoří opravy, není jasné. I Fiala připustil, že kontaktovat některé vlastníky bytů je složité, protože mnozí v domě nebydlí a někteří žijí v cizině.

Blok 98 je dlouhodobě samá patálie. Například v roce 2007 v něm unikal plyn, protože neznámý pachatel ukradl z otevřené skříně součást plynového potrubí. Přivolaní hasiči naštěstí včas uzavřeli hlavní ventil. Bez plynu se tehdy ocitlo dvanáct domácností.

Před pěti lety, kdy byl ještě předsedou SVJ a nebyl zastupitelem, Josef Fiala žádal radnici, aby řešila špatnou situaci na celém sídlišti Stovka. Stál také za peticí, kterou podepsaly stovky lidí. Stěžovali si na problémové soužití se sociálně slabými sousedy, na výskyt štěnic, prodej drog a znehodnocování bytů.