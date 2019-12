Nyní se kurty kropí ručně hadicí. Zdrojem vody je vrtaná studna se zásobníkovou nádrží. Automatická závlaha má pokrýt všech sedm antukových dvorců.

Uzavření smlouvy s vítězem zakázky se předpokládá v lednu 2020 a dokončení díla do 20. dubna. Cena vzejde ze soutěže firem. Ty mohou podávat nabídky do 22. prosince. Vyplývá to z portálu zakázek na webu radnice.