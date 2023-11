/FOTO, VIDEO/ Velký počet rodin s dětmi navštívil v sobotu 4. listopadu Středisko volného času v Mostě, kde se konal 6. ročník Technohraní. Městská akce na podporu technického a polytechnického vzdělávání si klade za cíl nejen pobavit, ale také přilákat mladou generaci k oborům, které hýbou světem.

Sobotní technohraní v SVČ Most. | Video: Martin Vokurka

Děti si mohly vyzkoušet třeba roboty, virtuální realitu, elektronické stavebnice, chemické pokusy a další aktivity. Akce se účastnily i vysoké školy a firmy. Propagace vzdělávání v Mostě nekončí. V nedělí 5. listopadu ve 12 hodin začne ve Sportovní hale Most 22. ročník regionálního veletrhu středního vzdělávání SOKRATES 1, který potrvá do 17 hodin a v pondělí 6. listopadu bude pokračovat od 9 do 13 hodin. Neděle je určena pro rodiny s dětmi a v pondělí hlavně pro školní výpravy. V hale se představí střední školy z několika krajů. Cílem tradiční akce je usnadnit výběr vhodného oboru starším žákům základních škol.