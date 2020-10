Zoufalství a pak neuvěřitelné shledání se šťastným koncem. Řidička Iveta Janská z Mostu zažila perný víkend, ze kterého se stále vzpamatovává. V pátek 2. října večer ztratila v Mostě peněženku, kde měla 60 tisíc korun a osobní doklady. V neděli u ní doma zazvonil mostecký taxikář Roman Hartmann a vše jí předal. Nic nechybělo. „Je dokonalej!“ popsala Deníku setkání s taxikářem. „Ten pocit, že jsem udělal někomu radost, a vlastně i sám sobě, se nedá ničím zaplatit,“ svěřil se Deníku nálezce.

Co se vlastně stalo? Paní Iveta byla v pátek dost pracovně vytížená, chtěla jít vložit peníze do banky, ale nestihla to. Večer zajela na čerpací stanici u Lidlu, kde potkala dceru, kterou pozvala na kávu. Během povídání položila peněženku v roztržitosti mezi okno a kapotu auta. Pak obě odjely a ničeho si nevšimly. Až později zjistily, že peněženka za jízdy spadla na silnici na blízkém kruhovém objezdu.

Iveta ztrátu zjistila po dvou hodinách a začala panikařit. Přesto kontaktovala státní a městskou policii. „Byli příjemní a snažili se mi pomoct,“ ocenila večerní službu. Sama odjela zpět a peněženku hledala. Objela silnici i místní kruháky a spolupracující strážníci ji sledovali na kameře. Doufala, že něco zjistí i ze záznamu. Na oddělení Policie ČR v ulici Zahradní šla vše oznámit, protože přišla o všechny doklady. Podle ní se policisté chovali naprosto profesionálně. „Neptali se mě, proč jsem měla 60 tisíc v peněžence a nevedli žádné nepříjemné řeči,“ uvedla. Tajně doufala, že se najde poctivý nálezce, protože i ona se snaží lidem pomáhat a věří, že dobré se oplácí dobrem. „Dcera věděla, že to dobře dopadne,“ svěřila se paní Iveta.

Taxikář Roman Hartmann ji vyhledal v sobotu, to ale byla v práci. Doma ji zastihl až v neděli. „Slyšela jsem zvonek a hlas, zda jsem to já. Sjela jsem dolů a tam to proběhlo. Bylo to neuvěřitelné. Otevřela jsem peněženku a v ní bylo naprosto všechno. Bylo vidět, že se ničeho ani nedotknul, vytáhl je mou občanku, aby zjistil adresu,“ řekla Iveta. Nic podobného ještě nezažila.

Taxikář se ještě omlouval

Už byla skoro tma, když všímavý taxikář zahlédl za jízdy na kruháku nezvyklý předmět. Poznal peněženku, protože kasírtašku používá neustále. Udělal pár koleček, a když nejela auta, zastavil a peněženku sebral. „Vůbec mě nenapadlo, že bych si ji nechal. Ale rozrušilo mě, že jsem si jí všiml. Plno lidí jelo okolo, a zrovna já to musel najít,“ sdělil. V duchu si říkal, že peníze patří možná nějakému kolegovi. „První, co mě napadlo, bylo, že udělám někomu radost,“ řekl. Z občanky pak zjistil adresu majitelky.

„Omlouval jsem se, že jsem ji nechal tak dlouho dusit, ale v pátek večer jsem ještě musel jezdit a v sobotu nebyla doma,“ popsal předání nálezu. Připustil, že měl před setkáním divné pocity. Ze zpráv ví, že v některých případech jsou nálezci vlastníkem osočeni, že něco chybí. Také se obával toho, že dveře otevře někdo jiný. Nikomu jinému by peníze nedal. „Znám rodiny, kde vlastní děti okrádají rodiče,“ vysvětlil své obavy. „Nevěděl jsem do čeho jdu a úplně jsem se klepal,“ dodal. Naštěstí měl štěstí na paní Ivetu, která mu otevřela a oběma se ulevilo.

Taxikář páteční roztržitost paní Ivety chápe. Stejným způsobem ztratil kdysi svou peněženku a za hodinu ji našel na silnici. Bylo v ní ale jen sto korun. Podle něj se to stává i jiným lidem. „Člověk zkrátka s někým pokecá, položí si i klíče nebo mobil na střechu a odjede,“ řekl řidič, který je taxikářem 23 let. Kdyby byl někdo rychlejší než on, paní Iveta by možná své peníze už nikdy neviděla.

Mostečanka má jedno vysvětlení: oba dva jsou z generace Husákových dětí. „Řada z nás má v sobě jakousi disciplínu, něco, co dnes mladší generace, kterou nevychoval bývalý režim, postrádá,“ řekla.

Další ztráty se šťastným koncem

Na veřejnost občas proniknou pozitivní zprávy o vrácení nálezů. Například obsluha jedné mostecké herny loni v prosinci strážníkům oznámila, že jí dvě školačky předaly nalezenou peněženku s doklady. Hlídka zjistila, že patří 74leté Mostečance. Ta zjistila, že nic nechybí.

Letos v dubnu oznámila pokladní z mosteckého Lidlu strážníkům, že našla peněženku s doklady a 10 tisíci korunami. Hlídka nález předala 79leté Mostečance, která byla překvapená a moc děkovala.

Zatajení věci větší hodnoty je trestné. Hrozí za to i několik let ve vězení.