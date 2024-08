„Taxikařina je práce s lidmi, takže je to hodně o psychologii. Už jsem toho zažil hodně, dokonce jsem byl dvakrát napaden,“ řekl jeden z mosteckých taxikářů, který jezdí devátým rokem. Předtím pracoval v gastronomii, ale kvůli zdravotním problémům změnil profesi a začal vozit lidi po Mostě a okolí.

„Taxikem jezdím často, protože městská hromadná doprava není tak rychlá,“ svěřil se u vlakového nádraží v Mostě klient, který nastupoval do čekajícího taxiku. Jely s ním ještě dvě blízké osoby, takže dohromady za jednu jízdu ušetřily.

„Je to pestré. Někdy je zákazníků víc, jindy méně. Teď, když jsou horka, jich jezdí docela dost, protože jsou unaveni. Vozím i seniory, kteří nemají auta a potřebují k lékaři. Když jedou dál, tak jim dávám slevu,“ dodal taxikář.

Hodně taxiků stávalo na mosteckém Plecháči, ale po výstavbě obchodního domu Central jsou přes den vidět spíše rozptýleně po celém městě, například u Kahanu nebo nádraží. Kdysi tuto přepravní službu využívalo podle pamětníků víc lidí, protože v rodinách nebylo tolik aut jako dnes. Pro představu: v letech 2009 až 2017 se na správním území města Most zvýšila automobilizace o 16 procent a podle stejného průzkumu dva a více vozů vlastnila koncem sledovaného období už téměř třetina místních domácností.

„My taxi zatím nepotřebujeme. Autobusovou zastávku máme u baráku a jinak chodíme pěšky. Kdyžtak zavoláme dceři a ta nás odveze, kam chceme,“ uvedl u Prioru seniorský pár s nákupem.

Poptávku snížil covid

Před pár lety snížil poptávku po taxislužbě covid. Někteří taxikáři, kteří byli zvyklí po nocích nabírat lidi ze zábav nebo hospod, nevyjížděli a zůstávali doma. Také senioři měli strach jezdit. Situace se po ústupu epidemie pomalu vracela do normálu, ale i toto odvětví se muselo vyrovnat s ekonomickými potížemi. „Od covidu se ceny bohužel zvyšovaly,“ sdělila jedna z operátorek taxislužby.

Aktuální ceníky se od sebe moc neliší. Minimální jízdné je stejné, a to 70 korun. Některé taxislužby nabízejí i rozvoz zásilek, stěhování ledničky, pračky a nábytku nebo svozy zaměstnanců do firem. Podle webového portálu chcitaxi.cz si zadá v průměru každý měsíc do internetových vyhledávačů slova „Taxi Most“ víc než 1 600 lidí, což je mnohem méně v porovnání s jinými městy v ČR.

„I tak se v Mostě najde řada spolehlivých taxislužeb s moderními vozy. Jak jsou na tom ceny jízdného v porovnání se zbytkem republiky? Nedá se říci, že by byly nejlevnější, ale daly by se zařadit do té levnější poloviny,“ uvádí portál, který shrnul i komentáře zákazníků. Ti pozitivně hodnotí cenově přijatelné služby, rychlou komunikaci a příjemné chování řidičů. Naopak kritizují nedochvilnost a neochotu mluvit cizími jazyky.

Mostecký magistrát v současné době eviduje celkem 153 osob, kterým vydal průkaz opravňující provozovat taxislužbu. Neznamená to, že všichni jezdí v Mostě. Mohou pracovat jako taxikáři kdekoliv v ČR, třeba v Praze či Brně, a pro různé organizace, které využívají i moderní technologie a aplikace. Počet taxikářů registrovaných mosteckým magistrátem meziročně vzrostl téměř o třetinu. „Získat oprávnění v Mostě může být pro žadatele výhodné, protože na něj nečekají dlouho,“ sdělila mluvčí magistrátu Klára Vydrová.

Pro vozidla taxi jsou v Mostě vyhrazena dvě místa. Obě jsou u budovy vlakového nádraží. O dalším reservé magistrát neuvažuje.

Taxík Maxík Speciální, radnicí dotovaná služba, je pro Mostečany starší 70 let a pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Vozidlo jezdí jen po Mostě. Cena jízdného je 40 Kč za každou přepravenou osobu za každých započatých 30 minut přepravy. Službu, zajišťovanou městským dopravním podnikem, je možné využít jen po předchozím objednání v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

Zvláštní přepravní službou je v Mostě takzvaný Taxík Maxík, který je dotován městem, takže je levnější než běžná taxislužba. Jedná se o dvě vozidla s řidiči, kteří slouží od pondělí do pátku jen místním seniorům a hendikepovaným pro cesty k lékaři, za nákupy nebo za zábavou. Tato zvýhodněná doprava funguje v Mostě od roku 2018 a využilo ji už přes 17 tisíc lidí.

„Je to opravdu dobré. Taxíkem Maxíkem se nechávám svézt párkrát za rok do nemocnice. Nejdřív jsem platila za cestu třicet korun, teď je to čtyřicet korun, ale stále jsem spokojena,“ řekla 72letá Irena. Oproti soukromým taxislužbám není Maxík tak flexibilní a nefunguje nonstop.

„Taxík Maxík nás neohrozil. Fungujeme dál a seniory vozíme pořád, protože nás si nemusejí předem objednávat. Mně když zavolá nějaká babička, tak pro ni hned jedu,“ sdělil soukromý taxikář, který sleduje spíš velký zájem o sdílená kola. Ta fungují v Mostě od dubna a jsou na 15 minut jízdy zdarma.

„Tohle možná trošku konkurence je. Všiml jsem si, že někteří lidi, co s námi jezdí, ta kola využívají. Až bude zima nebo bude pršet, tak jim zase budeme dobrý. Stejné je to i s elektrokoloběžkami,“ dodal taxikář.

Ceník taxislužeb v Mostě Taxi Luka nástup 35 Kč, jízdné 35 Kč/km, čekání 8 Kč/min

minimální jízdné 70 Kč Profi Taxi přístavné 35 Kč, jízdné 35 Kč/km, čekání 7 Kč/min

minimální jízdné 70 Kč Taxi Nelly Most přístavné 35 Kč, jízdné 35 Kč/km, čekání 7 Kč/min

minimální jízdné 70 Kč Taxi Bróďa Most nástup 35 Kč, jízdné 35 Kč/km, čekání 8 Kč/min

minimální jízdné 70 Kč Taxi Maja nástupní sazba 30 Kč, jízdné 35 Kč/km, čekání 6 Kč/min

minimální jízdné 70 Kč Co je dobré vědět Během svátků, Vánoc a silvestra je taxi dražší. Cena za kilometr se pohybuje od 40 do 60 Kč a víc může stát i čekání. Někteří taxikáři vozí zdarma menší zvířata nebo poskytují slevy na zpáteční cestu. Někdy je třeba počítat se zákazem jíst ve vozidle a s pokutou za znečištění interiéru. Orientační ceny jízdného (Profi Taxi) Central Most – nádraží Most 100 Kč

Central Most – autodrom 140 Kč

Central Most - hrad Hněvín 150 Kč

Central Most - Litvínov náměstí 500 Kč

Central Most - Letiště Praha 2 600 Kč (V ceně není započítán poplatek za čekání a možnou objížďku trasy).

