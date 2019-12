Most zažije taneční projekt Světy. Podobný v kraji ještě nebyl

Město Most zažije ve dnech 21. nebo 22. prosince jedinečný taneční projekt Světy. Do něj se v letošním roce se pustila skupiny The F.A.C.T. Ta si jako cíl předsevzala zpracovat scénické vystoupení pro divadlo.

Mladí tanečníci řádí ze skupiny The F.A.C.T. řádí v mosteckém Centralu. | Foto: Facebook The F.A.C.T.