Venkov přitahuje, ale funguje to i naopak. Když na vsi zestárnete, onemocníte a nemáte děti, které by se o vás, o dům i o domácí zvířata postaraly, ptáte se sami sebe: co bude dál? Jiří a Selma Sýkorovi odpověď našli. Z vesnice se odstěhovali do Mostu, kde už jeden rok bydlí v malém soukromém domově pro seniory. Nemusejí vařit, uklízet, prát, čekat na zdravotní pomoc. Nemusejí zkrátka dělat nic, co by je vyčerpávalo. Celý den o ně pečují odborníci.

Někdo by takovou změnu psychicky nezvládl, ale Sýkorovi si zvykli. „Bylo to z místnosti do místnosti,“ popisuje přesun z venkovského domku do bytečku ve městě 68letá Selma, která je kvůli vážné chronické nemoci na vozíku a závislá na pomoci pečovatelek a zdravotních sester. Manželé jim už netelefonují, aby přijeli do vsi. Mají je hned vedle, přes chodbu. Nelitují, že opustili venkov, kam se kdysi z města přestěhovali. I v nové ložnici jim na zdi visí svatební fotka. „Tohle je náš domov,“ říká 75letý Jiří.

Sýkorovi žili třicet let ve vísce Saběnice u Havraně. Když se začal zdravotní stav zhoršovat i Jiřímu, péči o manželku přestal zvládat. Naštěstí se objevilo řešení. Sestřičky z domácí zdravotní péče, které za nimi jezdily, manželům nabídly trvalý pobyt v nově vznikajícím domovu pro seniory, kde je nepřetržitá služba. Jiří se jel na mostecký domov podívat a padlo rozhodnutí. Manželé prodali domek a zisk investovali do profesionální péče o sebe. „Zvolili jsme rodinný seniorský domov. Nám se tady líbí, máme tu všechno, co potřebujeme. Tady se opravdu starají, záleží jim na nás,“ říká Jiří u stolu, nad kterým má poličku s nahrávkami oblíbeného rokenrolu. Když má svou chvilku, nasadí si sluchátka a ponoří se do hudby 50. a 60. let, kdy stáří pro něj ještě neexistovalo.

Instalatér Jiří, rodák z Libočan u Žatce, a laborantka Selma, rodačka ze Sedlece u Mostu, se brali v roce 1974 a o dva roky později dostali v mostecké Fibichovce u Neprakta klubu byt od chemičky, kde oba pracovali. Pak se přestěhovali do Saběnic, kde měli i auto, slepice, psa a kocoura. S věkem ale zvířat ubývalo a bezdětný pár se nakonec musel zbavit i většiny věcí, protože do domova pro seniory by se jim všechno nevešlo. Zájemci o dům prodali i sekačku a drobnosti rozdali příbuzným.

V domově je čekal nový život. Třeba snídaně na pokoj, když chtějí, a různé aktivity se sousedy. „My tomu říkáme školka pro dospělé, ale je to fajn. To by člověk nevěřil, co se dá vyrobit z papíru,“ líčí Jiří zážitky z tvůrčí dílničky.

Kdo se nejde po snídani koupat, dělá si, co chce, třeba luští křížovky, čte si nebo se dívá na televizi. Dopoledne si senioři cvičí motoriku, ruce a paměť. Oblíbené jsou i slovní hry nebo bingo. Po obědě je odpolední klid a pak další program. Komu to zdravotní stav dovolí, chodí na procházky. Volný režim s výběrem společné činnosti Jiřímu vyhovuje. Domovní řád nabádá hlavně nedělat zbytečně hluk a nemít velké zvíře. Malý pejsek být může, ale neměl by běhat po baráku.

Obyvatelé domova se scházejí především v jídelně. „Říkáme si dobrý den a chováme se k sobě slušně. Dveře do pokoje nezamykáme, tady se nekrade,“ svěřuje se Selma, která letos s manželem prodělala covid. Nákaza se nevyhnula ani sousedům. Také pro personál to nebyl snadný rok.

Státem nedotovaný soukromý Domov pro seniory v ulici Antonína Dvořáka, první svého druhu v regionu, se otevřel loni 1. června. Po roce provozu personál uspořádal slavnost pro klienty a jejich rodiny. Zpívali a tančili u živé hudby, kterou i s občerstvením zajistili sponzoři.

Bylo co oslavovat. Domov se udržel ve složité době. „Jsme spokojeni. Měli jsme z počátku trochu obavy ohledně financí, ale zvládáme to. Náš cíl, abychom byli rodinným domovem, se nám daří plnit,“ řekla jednatelka společnosti Sestřičky Valerie Srbková.

Domov má kapacitu 17 lůžek a během prvního roku ho využilo 19 seniorů. Někteří zemřeli na covid. Nyní žije v domově devět lidí, všichni jsou z Mostecka. Zařízení epidemii dlouho odolávalo. První případ nákazy se objevil až v lednu po návratu jednoho seniora z nemocnice. I když klienti mají jednolůžkové pokoje a byli izolování, covid se nepodařilo zastavit.

Teď se vše vrací do normálu. Všichni se těší na zahradu, která se rekonstruuje. Bude v ní altán a místo pro grilování a další aktivity. "Samozřejmě bychom šli rádi s klienty třeba do divadla nebo na koupaliště, ale covid nás ještě brzdí," dodala jednatelka.